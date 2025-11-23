Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Trực thăng vận chuyển bốn tấn hàng đến người dân vùng lũ

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Chiều 22/11, Quân chủng Phòng không-Không quân cho biết, hai tổ bay trực thăng của đơn vị vừa thực hiện thành công đợt thả hàng cứu trợ thiết yếu cho nhân dân xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk - một trong những nơi chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ trong những ngày qua.

Trực thăng vận chuyển bốn tấn hàng đến người dân vùng lũ

Chiều 22/11, Quân chủng Phòng không-Không quân cho biết, hai tổ bay trực thăng của đơn vị vừa thực hiện thành công đợt thả hàng cứu trợ thiết yếu cho nhân dân xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk - một trong những nơi chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ trong những ngày qua.

Trực thăng vận chuyển bốn tấn hàng đến người dân vùng lũ

Hai tổ bay trực thăng thả hàng cứu trợ thiết yếu cho nhân dân.

Hai máy bay của Trung đoàn 917 thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp này gồm trực thăng Mi-171 số hiệu SAR-02 và Mi-171 số hiệu 8431, do các phi công dày dặn kinh nghiệm của Trung đoàn đảm nhiệm vai trò cơ trưởng và lái chính, gồm Thượng tá Trương Thanh Bình - Trung đoàn trưởng, Đại tá Nguyễn Trường Toán - Chính ủy Trung đoàn, Đại tá Ngô Hồng Sơn - Phó Trung đoàn trưởng Quân huấn và Thượng tá Nguyễn Xuân Lộc - Phó Chính ủy Trung đoàn.

Trực thăng vận chuyển bốn tấn hàng đến người dân vùng lũ

Trực thăng vận chuyển bốn tấn hàng đến người dân vùng lũ

Trực thăng vận chuyển bốn tấn hàng đến người dân vùng lũ

Bốn tấn hàng chuyển đến người dân vùng lũ

Video: Bốn tấn hàng chuyển đến người dân vùng lũ.

Theo Đại tá Nguyễn Trường Toán, xuất phát từ căn cứ của Lữ đoàn Không quân Hải quân 954 ở Cam Ranh (Khánh Hòa) vào lúc 14 giờ 20 phút ngày 22/11, hai tổ bay đã mang theo 4 tấn hàng gồm các nhu yếu phẩm để cứu trợ người dân tại “rốn lũ” Xuân Hòa. Đến 16 giờ 40 phút cùng ngày, hai tổ bay đã trở về căn cứ an toàn.

Dự kiến, trong sáng 23/11, Trung đoàn 917 sẽ tiếp tục cất cánh vận chuyển hàng cứu trợ và tổ chức bay cấp cứu nhân dân vùng lũ ở tỉnh Đắk Lắk.

Theo Báo Nhân Dân

Từ khóa:

#Trực thăng #Người dân vùng lũ #Vận chuyển #Thiệt hại nặng nề #Hàng cứu trợ #Không quân #Nhân dân #Thành công #Xuân Lộc #Mưa lũ

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Góp phần hình thành thói quen đọc sách cho học sinh

Góp phần hình thành thói quen đọc sách cho học sinh

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Thay đổi nhận thức về việc đọc sách và hình thành thói quen đọc sách trong học sinh là nhiệm vụ cấp bách đối với các cơ sở giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Với ý nghĩa đó, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã tích cực triển khai xây dựng mô hình...
Để khai thác hết tiện ích của sổ liên lạc điện tử

Để khai thác hết tiện ích của sổ liên lạc điện tử

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Sổ liên lạc điện tử (SLLĐT) là một hệ thống phần mềm trực tuyến với nhiều tính năng hiện hữu giúp kết nối nhà trường, giáo viên và phụ huynh. Sau nhiều năm đưa vào sử dụng trong các trường học, thực tế nhiều tính năng của SLLĐT vẫn chưa được khai...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh