Trống đồng Đông Sơn trở về Việt Nam sau 12 năm được lưu giữ tại Pháp

Sáng 23/11/2026, tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tổ chức Lễ công bố tiếp nhận trống đồng Đông Sơn từ Cộng hòa Pháp.

Hiện vật bị Hải quan Pháp thu giữ năm 2014 và được trao trả cho Việt Nam ngày 10/9/2026 nhân chuyến thăm Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trên cơ sở phối hợp giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao cùng các cơ quan chức năng hai nước. Kết quả giám định xác định đây là trống đồng Đông Sơn nguyên gốc, niên đại thế kỷ III - I TCN, nặng 17,85kg, mang giá trị lịch sử, nghệ thuật và ngoại giao văn hóa đặc sắc.

Các đại biểu thực hiện nghi thức tiếp nhận, bàn giao trống đồng Đông Sơn tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, đánh dấu bước hoàn tất quy trình tiếp nhận và đưa hiện vật về lưu giữ, bảo quản, phát huy giá trị tại Việt Nam. Ảnh: Phan Phương - TTXVN

Các đại biểu thực hiện nghi thức tiếp nhận, bàn giao trống đồng Đông Sơn tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, đánh dấu bước hoàn tất quy trình tiếp nhận và đưa hiện vật về lưu giữ, bảo quản, phát huy giá trị tại Việt Nam. Ảnh: Phan Phương - TTXVN

TS. Nguyễn Văn Đoàn, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia phát biểu. Ảnh: Phan Phương - TTXVN

Hoa văn mặt trời 12 tia và họa tiết lông công cách điệu trên mặt trống đồng Đông Sơn niên đại thế kỷ III - I TCN sau khi được vệ sinh, bảo quản bước đầu. Ảnh: Phan Phương - TTXVN

Trống đồng Đông Sơn nguyên gốc (thuộc loại Heger I, nhóm B, niên đại khoảng thế kỷ III - I TCN), nặng 17,85 kg, đường kính mặt 53,2 - 53,8 cm, nổi bật với hoa văn mặt trời 12 tia xen họa tiết lông công cách điệu và các vành hoa văn hình học, xương cá tinh xảo. Ảnh: Phan Phương - TTXVN

Các cán bộ chuyên môn tiến hành bảo quản trống đồng Đông Sơn ngay sau khi đưa về Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Ảnh: Phan Phương - TTXVN

Các cán bộ chuyên môn tiến hành bảo quản trống đồng Đông Sơn ngay sau khi đưa về Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Ảnh: Phan Phương - TTXVN

Theo TTXVN

Nguồn: https://thethaovanhoa.vn/trong-dong-dong-son-tro-ve-viet-nam-sau-12-nam-duoc-luu-giu-tai-phap-202611231601038.htm