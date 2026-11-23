Triển lãm chuyên đề “Khởi nghĩa Ba Đình - Mốc son lịch sử”

Nhân kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Ba Đình, chiều 23/11, Trung tâm Triển lãm và Xúc tiến du lịch Thanh Hóa phối hợp với UBND xã Ba Đình tổ chức triển lãm chuyên đề “Khởi nghĩa Ba Đình - Mốc son lịch sử” tại Khu Di tích lịch sử Ba Đình, xã Ba Đình.

Không gian trưng bày được bố trí với nhiều hình ảnh đa dạng, hấp dẫn.

Triển lãm gồm 2 phần: “Âm vang Ba Đình trong lịch sử dân tộc” và “Tiếp nối hào khí Ba Đình”, với hơn 150 hình ảnh tư liệu, hiện vật, sách, báo; qua đó, giới thiệu đến công chúng giá trị lịch sử của Khởi nghĩa Ba Đình trong phong trào Cần Vương chống thực dân Pháp cuối thế kỷ XIX; đồng thời làm nổi bật hào khí Ba Đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đặc biệt, triển lãm khắc họa hành trình từ tên gọi Ba Đình gắn với căn cứ khởi nghĩa năm xưa đến Quảng trường Ba Đình lịch sử ở Thủ đô Hà Nội - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập. Qua đó, góp phần khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa trường tồn của Ba Đình trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Bên cạnh đó, triển lãm giới thiệu những thành tựu nổi bật của Thanh Hóa trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, du lịch, công nghiệp, nông nghiệp và chuyển đổi số; thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong thực hiện các mục tiêu phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Triển lãm thu hút đông đảo học sinh trên địa bàn đến tham quan, tìm hiểu.

Trong khuôn khổ triển lãm còn có không gian trưng bày sách, báo với chủ đề “Hào khí Ba Đình - Khúc tráng ca bất tử”, gồm 5 chuyên đề: Toàn cảnh phong trào Cần Vương; Những gương anh hùng tiêu biểu trong phong trào Cần Vương; Lịch sử, văn hóa, con người và các phong trào yêu nước tại vùng đất Nga Sơn (nay là xã Ba Đình); Thanh Hóa trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước thời kỳ đổi mới; Biển, đảo Việt Nam.

Một góc trưng bày theo chủ đề: “Hào khí Ba Đình - Khúc tráng ca bất tử”.

Thông qua triển lãm, Ban Tổ chức góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, quảng bá các giá trị văn hóa, tiềm năng du lịch và sản phẩm đặc trưng của Thanh Hóa; đồng thời thúc đẩy phát triển văn hóa, du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Minh Thúy