Ấn tượng Chương trình “Đồng Tiến gìn giữ bản sắc, lan tỏa giá trị văn hóa, thắt chặt tình đoàn kết”

Hưởng ứng Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026, tối 23/11, UBND xã Đồng Tiến đã tổ chức Chương trình văn nghệ với chủ đề “Đồng Tiến gìn giữ bản sắc, lan tỏa giá trị văn hóa, thắt chặt tình đoàn kết”, thu hút sự tham gia của gần 400 diễn viên, nhạc công không chuyên đến từ các thôn, trường học, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

Lãnh đạo xã Đồng Tiến tặng hoa cho các đội văn nghệ tham gia chương trình.

Thiết mục văn nghệ của Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Đồng Tiến.

Khai mạc chương trình, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Tiến Nguyễn Chí Quang nêu bật giá trị, ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam, khẳng định vai trò động lực của văn hóa trong phát triển đất nước. Đồng thời bày tỏ mong muốn các tầng lớp Nhân dân trong xã tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, chung tay gìn giữ, phát huy bản sắc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh.

Chương trình diễn ra sôi nổi, với sự góp mặt của 16 tiết mục văn nghệ đặc sắc của các thôn, trường học, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn xã. Nội dung các tiết mục ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu lao đông và tình thương yêu con người.

Nhiều tiết mục đi sâu ca ngợi vẻ đẹp vùng đất và con người xứ Thanh trong hành trình xây dựng và phát triển đất nước.

Một tiết mục văn nghệ đặc sắc tôn vinh giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số.

Hầu hết các tiết mục được đầu tư, dàn dựng công phu, trang phục biểu diễn phù hợp, kết hợp hài hòa giữa hát múa và đạo cụ, đã tạo ấn tượng tốt đẹp cho khán giả.

Tiết mục văn nghệ do cán bộ, công chức HĐND - UBND xã Đồng Tiến biểu diễn.

Chị Nguyễn Thị Thanh (38 tuổi), ở thôn Long Vân chia sẻ: “Chương trình được tổ chức rất hoành tráng trở sân vận động xã, nên người dân chúng tôi thuận lợi đến xem và được cải thiện đời sống tinh thần. Quan trọng hơn, qua chương trình, tôi cũng nhận thấy một phần trách nhiệm của mình trong xây đời sống văn hóa, mà trước hết là vun đắp tình làng nghĩa xóm, nuôi dạy con cái học hành để trở thành người có ích cho xã hội”.

Tiết mục văn nghệ của cán bộ và người dân thôn Long Vân.

Ngoài hưởng ứng Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026, Chương trình văn nghệ “Đồng Tiến gìn giữ bản sắc, lan tỏa giá trị văn hóa, thắt chặt tình đoàn kết” còn góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước; tạo không khí vui tươi, phấn khởi và không gian để cán bộ, công chức, viên chức, cùng các tầng lớp Nhân dân giao lưu, thể hiện năng khiếu và tình cảm đối với quê hương qua các tiết mục văn nghệ.

Người dân xã Đồng Tiến đến xem, cổ vũ chương trình.

Thông qua chương trình, tiếp tục cổ vũ, phát triển phong trào văn nghệ quần chúng, tạo điều kiện để các hạt nhân văn nghệ ở cơ sở được tham gia, giao lưu, từng bước nâng cao chất lượng phong trào văn hóa, văn nghệ trên địa bàn.

Trước đó, trong các ngày từ 12 - 17/11, UBND xã Đồng Tiến đã tổ chức giải bóng chuyền hơi nam - nữ với sự tham gia của các đội bóng đến từ 9 thôn và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

Đỗ Đức