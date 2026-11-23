Như Xuân lan tỏa sắc màu văn hóa các dân tộc

Chiều 23/11, tại Nhà truyền thống xã, UBND xã Như Xuân tổ chức “Ngày hội văn hóa các dân tộc xã Như Xuân năm 2026”. Đây là hoạt động trọng tâm trong chuỗi sự kiện hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026 tại địa phương, nhằm tôn vinh, gìn giữ và phát huy các giá trị di sản văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn.

Các đại biểu, tác giả, nghệ nhân và đông đảo nhân dân dự Ngày hội văn hóa các dân tộc xã Như Xuân năm 2026.

Điểm nhấn nổi bật của ngày hội năm nay là sự kiện ra mắt công chúng tác phẩm “Dân ca Thổ Thanh Hóa” gắn với không gian trưng bày hiện vật, tư liệu lịch sử tại Nhà truyền thống xã Như Xuân.

Công trình là kết quả quá trình dày công sưu tầm, nghiên cứu của tác giả Hoàng Minh Tường cùng các nghệ nhân dân gian nhằm hệ thống hóa, lưu giữ bài bản tiếng nói và những làn điệu dân ca đặc sắc của đồng bào dân tộc Thổ.

Việc đưa tác phẩm và các hiện vật truyền thống vào trưng bày đã tạo lập thiết chế văn hóa thiết thực tại cơ sở, giúp nhân dân và thế hệ trẻ trực tiếp tìm hiểu lịch sử, cội nguồn quê hương.

Lãnh đạo địa phương cùng tác giả Hoàng Minh Tường trao tặng sách “Dân ca Thổ Thanh Hóa” cho đại diện các đơn vị, nhà trường, người có uy tín và nghệ nhân trên địa bàn xã.

Sức sống của văn hóa các dân tộc xã Như Xuân còn được khắc họa đậm nét qua sự gắn kết và trao truyền bền bỉ giữa các thế hệ trong cộng đồng. Từ những người có uy tín gương mẫu giữ lửa tại thôn bản, các nghệ nhân dân gian đến đội ngũ giáo viên, học sinh tại các nhà trường trên địa bàn, sắc thái văn hóa bản địa đã hiện diện sinh động từ đời sống thôn xóm đến môi trường học đường.

Bà Lô Thị Luân, người có uy tín thôn Yên Bình phát biểu chia sẻ tâm huyết về việc gìn giữ và truyền lửa văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ tại cộng đồng.

Hòa quyện trong không gian ngày hội, thanh âm cồng chiêng trầm hùng, điệu Múa “Bắt nhái” mộc mạc cùng làn điệu dân ca Thái, âm hưởng văn hóa Mường và những vũ điệu đoàn kết đã tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu nhưng thống nhất của các dân tộc anh em nơi vùng cao Như Xuân.

Tiết mục Múa “Bắt nhái” mang đậm bản sắc văn hóa dân gian dân tộc Thổ do các nghệ nhân và đội văn nghệ thôn Yên Thành biểu diễn tại ngày hội.

Đại biểu và Nhân dân theo dõi chương trình văn nghệ rực rỡ sắc màu các dân tộc tại sự kiện.

Là hoạt động thiết thực triển khai chủ trương phát triển văn hóa của Trung ương và kế hoạch hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” của tỉnh Thanh Hóa, Ngày hội văn hóa các dân tộc xã Như Xuân năm 2026 đã thực sự trở thành điểm hẹn văn hóa ý nghĩa tại cơ sở.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Như Xuân Lê Việt Khoa phát biểu tại ngày hội.

Không chỉ khơi dậy niềm tự hào về truyền thống cội nguồn, sự kiện còn tạo động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ nghệ nhân, người có uy tín và các thiết chế văn hóa, đưa những giá trị di sản lan tỏa bền vững trong đời sống cộng đồng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Minh Quyên