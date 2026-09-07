Triều Tiên đưa vào biên chế tàu khu trục Kang Kon có khả năng mang vũ khí hạt nhân

Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 7/9 đưa tin nước này đã đưa tàu khu trục hải quân mới Kang Kon vào biên chế, trong bối cảnh Bình Nhưỡng thúc đẩy hiện đại hóa lực lượng hải quân và nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu trên biển với các tàu có khả năng mang vũ khí hạt nhân.

Hình ảnh được chụp từ trang web của hãng thông tấn chính thức Triều Tiên KCNA vào ngày 7 tháng 9 năm 2026, cho thấy Triều Tiên tổ chức lễ đưa vào biên chế tàu khu trục hải quân mới Kang Kon tại thành phố cảng Wonsan ở phía đông vào ngày hôm trước, với sự tham dự của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Ảnh: Yonhap.

Theo Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tham dự lễ đưa tàu vào biên chế được tổ chức một ngày trước đó tại thành phố cảng Wonsan ở miền Đông. Tại đây, ông gọi tàu khu trục mới nặng 5.000 tấn này là “về cơ bản là một tàu khu trục tấn công” và là một bộ phận của “hệ thống đối phó hạt nhân của nhà nước”.

KCNA dẫn lời ông Kim Jong-un nói: “Tàu khu trục thế hệ mới phải giáng đòn trả đũa chí mạng vào kẻ thù, bởi đây là một lực lượng tham gia vào hệ thống đối phó hạt nhân của nhà nước.”

Hình ảnh do KCNA công bố ngày 7/9 cho thấy nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát tàu khu trục Kang Kon vào ngày 6 tháng 9 năm 2026. Ảnh: Yonhap.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh sự cần thiết phải phát triển hải quân nước này thành “một lực lượng vũ trang hạt nhân” nhằm thực hiện các hoạt động phòng thủ trên biển và răn đe chiến tranh “rõ ràng hơn”. Ngoài ra, ông Kim Jong-un cam kết tiếp tục phát triển lực lượng hải quân và triển khai các khí tài chiến lược ngày càng mạnh. Ông nói: “Chúng ta đang trong quá trình thực hiện một kế hoạch quan trọng nhằm tăng cường lực lượng hải quân, và tôi sẽ chứng minh điều đó với thế giới trong 8 tháng nữa.”

KCNA cho biết tàu khu trục Kang Kon sẽ được biên chế vào Hạm đội Biển Đông của Hải quân Triều Tiên, nhằm “thực hiện sứ mệnh có trách nhiệm bảo vệ chủ quyền trên biển của CHDCND Triều Tiên với tư cách là lực lượng răn đe hạt nhân”. Các bức ảnh do KCNA công bố cho thấy ông Kim Jong-un đi cùng phu nhân Ri Sol-ju và con gái Kim Ju-ae.

Kang Kon được đưa vào biên chế chưa đầy 3 tháng sau khi Triều Tiên đưa tàu cùng lớp Choe Hyon, tàu khu trục đầu tiên có trọng tải 5.000 tấn của nước này, vào biên chế. Bình Nhưỡng cho biết Choe Hyon sẽ thực hiện “sứ mệnh cao cả” là bảo vệ Biển Hoàng Hải và răn đe chiến tranh.

Tháng 7 vừa qua, Triều Tiên đã phóng thử các tên lửa hành trình chiến lược và các loại vũ khí khác từ tàu khu trục này xuống vùng biển phía Đông, trong một cuộc diễn tập do ông Kim Jong-un trực tiếp giám sát. Khi đó, ông Kim yêu cầu đưa tàu chiến này vào biên chế Hải quân trong vòng 2 tháng.

Đầu năm nay, Bình Nhưỡng công bố kế hoạch đóng 2 tàu chiến cỡ lớn có trọng tải trên 5.000 tấn trong 5 năm tới, trong đó có các tàu chiến thuộc lớp 10.000 tấn.

Thanh Vân

Nguồn: Yonhap.