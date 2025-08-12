Triển khai thông suốt hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp

Sau hơn một tháng chính thức hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã cho thấy những hiệu quả trong cải cách bộ máy hành chính, hướng tới xây dựng một nền quản trị tinh gọn, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả. Hoạt động từ cấp tỉnh đến cấp xã được triển khai đồng bộ, thông suốt, thay thế cho mô hình chính quyền địa phương 3 cấp trước đây, mở ra một giai đoạn phát triển mới, phù hợp với yêu cầu đổi mới quản lý Nhà nước và xu hướng hiện đại hóa nền hành chính.

Cán bộ, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Quảng Ninh hướng dẫn người dân đến làm thủ tục hành chính.

Việc chuyển từ hoạt động chính quyền địa phương 3 cấp sang 2 cấp là một cải cách có tính đột phá, không đơn thuần là sắp xếp lại tổ chức, mà là thay đổi phương thức quản lý, điều hành, phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cấp, giảm tầng nấc trung gian, khắc phục tình trạng cồng kềnh, chồng chéo chức năng. Hoạt động của cấp xã, phường được nâng lên, tăng tính chủ động, linh hoạt, gần dân, sát dân hơn, đồng thời tăng tính điều hành tập trung, thống nhất từ cấp tỉnh đến cấp xã.

Với quan điểm “dân là gốc, hiệu quả là thước đo”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo khẩn trương ban hành các quy định cụ thể, kiện toàn bộ máy ở 166 xã, phường; bố trí nhân sự hợp lý, phân cấp mạnh nhiều nhiệm vụ về giải quyết thủ tục hành chính cho cơ sở. UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ; triển khai lắp đặt đường truyền internet tốc độ cao, đào tạo kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức cấp xã, nhằm đưa phần mềm quản lý vào xử lý công việc, giảm tối đa thủ tục rườm rà.

Kết quả bước đầu cho thấy, nhiều lĩnh vực “nhạy cảm” về thời gian, như giải quyết cấp giấy quyền sử dụng đất, thủ tục cấp giấy đăng ký kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp... đã được xử lý nhanh hơn, hiệu quả hơn. Người dân và doanh nghiệp ghi nhận sự thay đổi rõ nét trong tác phong, thái độ phục vụ và tính minh bạch của chính quyền cơ sở.

Quảng Ninh là đơn vị được sáp nhập từ 3 xã: Quảng Ninh, Quảng Nhân và Quảng Hải, với diện tích 17,09km2 và hơn 26.580 dân. Ngay sau khi triển khai hoạt động cấp ủy, chính quyền xã mới, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã nhanh chóng ổn định bộ máy, phân công nhiệm vụ rõ ràng; cán bộ nêu cao tinh thần gương mẫu, gần dân, sát dân, giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn, mang lại hiệu quả phục vụ Nhân dân.

Tuy nhiên, qua tìm hiểu được biết có những khó khăn vẫn hiện hữu như: Do tận dụng lại công sở cũ, trụ sở Đảng ủy và UBND xã cách xa nhau gần 10km. Điều này gây trở ngại cho việc dự họp, phối hợp công tác. Mặc dù đã được đầu tư hệ thống kết nối trực tuyến, nhưng khi xảy ra sự cố mất mạng hoặc hỏng thiết bị, việc tiếp nhận thông tin, chỉ đạo sẽ bị gián đoạn.

Đây là thách thức không chỉ riêng ở xã Quảng Ninh mà còn nhiều xã trên địa bàn tỉnh, nhất là xã khu vực miền núi. Điều này đặt ra yêu cầu phải tiếp tục đầu tư hạ tầng đồng bộ, cải thiện điều kiện làm việc cho cán bộ cơ sở; đồng thời nâng cao khả năng thích ứng, linh hoạt trong xử lý tình huống, tránh để sự cố kỹ thuật ảnh hưởng tới công tác điều hành.

Qua thực tế hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp cho thấy đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải đổi mới tư duy, phương thức làm việc, từ lãnh đạo, điều hành đến thực thi nhiệm vụ. Các cấp ủy, chính quyền phải rà soát, hoàn thiện cơ chế phối hợp, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở có năng lực đáp ứng khối lượng và tính chất công việc mới. Cùng với đó, cần phát huy vai trò giám sát của MTTQ và các đoàn thể để bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân, nâng cao niềm tin và sự đồng thuận xã hội.

Bài học kinh nghiệm bước đầu cho thấy, ở đâu cấp ủy, chính quyền cơ sở vào cuộc quyết liệt, bám sát chỉ đạo của tỉnh, nắm chắc tình hình địa bàn và gần dân, sát dân, ở đó công việc được giải quyết nhanh, hiệu quả. Ngược lại, nếu thiếu tinh thần chủ động, sáng tạo, bộ máy dễ rơi vào lúng túng, bị động, ảnh hưởng đến tiến độ chung. Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định rõ, thực hiện thành công hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp không chỉ là giải pháp kỹ thuật sắp xếp bộ máy, mà còn là bước đi tất yếu để nâng cao năng lực quản trị, kiến tạo phát triển. Đây là nền tảng để xây dựng chính quyền hiện đại, gần dân, phục vụ tốt nhất cho sự nghiệp phát triển nhanh và bền vững của tỉnh.

Với quyết tâm chính trị cao, sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự đồng thuận của Nhân dân, tỉnh Thanh Hóa đang dần khắc phục khó khăn, hoàn thiện cơ chế vận hành, bảo đảm sự thông suốt, liên tục trong chỉ đạo, điều hành từ tỉnh đến cơ sở. Mục tiêu cuối cùng là xây dựng một nền hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.

Bài và ảnh: Minh Hiếu