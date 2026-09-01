Trao vốn, mở lối trở về cho người sau cai nghiện

Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg ngày 3/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ về “Tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy” đã và đang mở thêm một “cánh cửa” để những người từng lầm lỡ có cơ hội làm lại cuộc đời. Tại Thanh Hóa, những nguồn vốn chính sách không chỉ tạo điều kiện cho người sau cai nghiện phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập, mà trở thành điểm tựa tinh thần giúp họ vượt qua rào cản tâm lý, xóa nhòa mặc cảm, từng bước tái hòa nhập cộng đồng.

Nguồn vốn chính sách giúp gia đình ông N.K.V., phường Đông Tiến mở rộng chăn nuôi, từng bước nâng cao thu nhập.

Năm nay đã ngoài 50 tuổi, ông N.K.V., phường Đông Tiến, từng có hơn 10 năm chìm trong những ngày tháng lệ thuộc vào ma túy. Bắt đầu sử dụng ma túy từ năm 2011, ông không chỉ phải đối mặt với những ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe mà cuộc sống gia đình cũng vì thế gặp không ít khó khăn. Nhận thức rõ những hệ lụy mà ma túy gây ra, ông N.K.V. quyết tâm từ bỏ, kiên trì cai nghiện và bắt đầu lại cuộc sống bằng chính sức lao động của mình. Những năm đi bán luồng tại các xã miền núi phía Tây của tỉnh Thanh Hóa, ông chắt chiu từng khoản tiền, cùng gia đình đầu tư chăn nuôi lợn, ba ba và nuôi cá. Nhờ chịu khó làm ăn, mô hình từng bước đem lại thu nhập cho gia đình khoảng 200 triệu đồng mỗi năm. Tháng 6/2026, ông N.K.V. được vay 200 triệu đồng theo chính sách tín dụng dành cho người sau cai nghiện. Có thêm nguồn lực, ông mạnh dạn đầu tư mở rộng chăn nuôi. Đến nay, gia đình ông duy trì đàn lợn thịt khoảng 30 con và 100 con ba ba, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo thêm nguồn thu nhập cho gia đình. “Có vốn, gia đình tôi có điều kiện mở rộng sản xuất. Được Đảng, Nhà nước quan tâm, tôi có thêm động lực để làm ăn, chăm lo cho vợ con”, ông N.K.V. chia sẻ.

Không riêng gia đình ông N.K.V., nguồn vốn tín dụng chính sách cũng đang giúp gia đình anh L.X.D. ở thôn Bằng Trình, xã Thiệu Quang, có thêm điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Sau 15 tháng cai nghiện tập trung tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 tỉnh Thanh Hóa, đầu năm 2026, anh L.X.D. trở về quê với quyết tâm làm lại cuộc đời. Trước đây, anh từng làm thợ mộc, vợ chủ yếu làm thuê, gia đình anh tranh thủ chăn nuôi trâu, dê trên diện tích đất được cho mượn nhưng quy mô nhỏ lẻ do thiếu vốn. Tháng 6/2026, anh được vay 150 triệu đồng theo chính sách tín dụng dành cho người sau cai nghiện. Có thêm vốn, gia đình mạnh dạn mở rộng chăn nuôi, đến nay duy trì 6 con trâu và 15 con dê, từng bước tạo dựng sinh kế, ổn định cuộc sống. Anh L.X.D. chia sẻ: “Được hỗ trợ vay vốn, tôi có thêm điều kiện để làm ăn, quan trọng hơn là thấy mình có cơ hội bắt đầu lại, sống có trách nhiệm hơn và tránh xa ma túy”.

Để chính sách tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy thực sự đi vào cuộc sống, Thanh Hóa xác định công tác tuyên truyền, rà soát, hướng dẫn và đồng hành với người vay là những nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, lực lượng công an cơ sở chủ động nắm tình hình, rà soát người sau cai nghiện đang cư trú trên địa bàn, xác định nhu cầu và điều kiện vay vốn. Đồng thời, công an các xã, phường phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội và các tổ chức chính trị - xã hội hướng dẫn người sau cai nghiện hoàn thiện thủ tục.

Đại úy Lê Ngọc Tấn, Tổ Cảnh sát khu vực, Công an phường Đông Tiến, cho biết: "Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy không đơn thuần là chính sách hỗ trợ vốn mà còn là giải pháp phòng ngừa tái nghiện từ gốc. Khi có việc làm, có thu nhập và có trách nhiệm với gia đình, người sau cai nghiện sẽ có thêm động lực tránh xa ma túy. Sinh kế bền vững cũng góp phần hạn chế những nguyên nhân dẫn đến vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội”.

Đến nay, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa đã giải ngân trên 3 tỷ đồng cho 29 trường hợp người sau cai nghiện ma túy có nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh. Những con số ấy cho thấy, Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đang từng bước đi vào cuộc sống, mang đến cho người sau cai nghiện thêm một điểm tựa để tạo dựng sinh kế, ổn định cuộc sống và quan trọng hơn là có thêm niềm tin để vượt qua mặc cảm và tự tin tái hòa nhập cộng đồng.

Bài và ảnh: Hoàng Mai