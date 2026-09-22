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Ra mắt mô hình tự quản phân loại rác thải tại nguồn xã Quảng Ninh

Lê Quỳnh
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 22/9, tại thôn Yên Nam, xã Quảng Ninh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tổ chức ra mắt mô hình điểm “Khu dân cư tự quản phân loại rác thải tại nguồn và xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp”. Dự và phát biểu tại lễ ra mắt có đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh.

Ra mắt mô hình tự quản phân loại rác thải tại nguồn xã Quảng Ninh

Sáng 22/9, tại thôn Yên Nam, xã Quảng Ninh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tổ chức ra mắt mô hình điểm “Khu dân cư tự quản phân loại rác thải tại nguồn và xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp”. Dự và phát biểu tại lễ ra mắt có đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh.

Ra mắt mô hình tự quản phân loại rác thải tại nguồn xã Quảng Ninh

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán cùng đại diện lãnh đạo xã Quảng Ninh trao quyết định cho các thành viên Ban điều hành mô hình.

Thôn Yên Nam là một trong 5 khu dân cư được Ủy ban MTTQ tỉnh lựa chọn xây dựng mô hình điểm trong năm 2026. Mô hình nhằm nâng cao ý thức, hình thành thói quen phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn; phát huy vai trò tự quản của Nhân dân và xây dựng cảnh quan khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp.

Mô hình phấn đấu 100% hộ gia đình đăng ký, cam kết thực hiện phân loại rác thải tại nguồn, giữ gìn vệ sinh nhà ở, bếp và đường ngõ; từ 80% trở lên các tuyến đường trong khu dân cư có cây xanh, hoa hoặc cây bóng mát; duy trì hoạt động tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm vào thứ bảy hoặc chủ nhật hằng tuần.

Ra mắt mô hình tự quản phân loại rác thải tại nguồn xã Quảng Ninh

Các công cụ phục vụ hoạt động thu gom, phân loại rác thải được trao tặng cho thôn Yên Nam.

Tại lễ ra mắt, Ban Tổ chức đã công bố quyết định thành lập mô hình, ra mắt Ban điều hành và trao các công cụ phục vụ hoạt động gồm thùng rác phân loại, thu gom rác và 2 “Ngôi nhà xanh” thu gom phế liệu tái chế.

Ra mắt mô hình tự quản phân loại rác thải tại nguồn xã Quảng Ninh

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán phát biểu tại lễ ra mắt.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán đề nghị Ban điều hành mô hình và Ban Công tác Mặt trận thôn tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao nhận thức, hình thành thói quen phân loại rác thải tại nguồn; quản lý, sử dụng hiệu quả các công cụ được hỗ trợ; duy trì mô hình thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, đưa việc phân loại rác thải tại nguồn và giữ gìn cảnh quan môi trường trở thành nền nếp thường xuyên trong cộng đồng dân cư.

Kết quả triển khai tại thôn Yên Nam sẽ là căn cứ thực tiễn quan trọng để Ủy ban MTTQ tỉnh đánh giá, rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Ra mắt mô hình tự quản phân loại rác thải tại nguồn xã Quảng Ninh

Các thành viên tham gia mô hình ký cam kết.

Sau lễ ra mắt, các thành viên tham gia mô hình được tập huấn về các tiêu chí xây dựng mô hình và hướng dẫn phân loại rác thải tại nguồn, qua đó thống nhất cách thức tổ chức, duy trì các hoạt động bảo vệ môi trường tại khu dân cư.

Lê Quỳnh

Từ khóa:

#Rác thải #Bảo vệ môi trường #phân loại rác thải

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