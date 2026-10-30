Trao trả gần 1 tỷ đồng chuyển nhầm từ tài khoản lạ

Bất ngờ nhận được gần 1 tỷ đồng từ một tài khoản lạ, anh Nguyễn Văn Lương, sinh năm 1975, ở thôn Thọ Lộc, xã Hoằng Hóa đã không chút đắn đo, chủ động đến cơ quan Công an trình báo để tìm người trả lại.

Công an xã Hoằng Hóa hỗ trợ anh Lương trả lại gần 1 tỷ đồng do chuyển nhầm cho anh An.

Trước đó, ngày 27/10/2026, tài khoản ngân hàng của anh Nguyễn Văn Lương bất ngờ nhận được gần 1 tỷ đồng từ một tài khoản lạ. Qua đối chiếu, tìm hiểu, anh Lương xác nhận đây là số tiền từ tài khoản lạ không quen biết có thể bị chuyển nhầm, nên anh đã đến Công an xã Hoằng Hóa trình báo vụ việc.

Sau khi tiếp nhận nội dung trình báo của anh Lương, Công an xã Hoằng Hóa đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh chủ tài khoản chuyển tiền. Qua xác minh, lực lượng Công an xác định người chuyển nhầm là anh Trần Văn An, sinh năm 1991, ở khu phố 1, phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Sau khi hoàn tất xác minh theo đúng quy định của pháp luật, Công an xã đã hướng dẫn hai bên hoàn tất thủ tục và hoàn chuyển lại toàn bộ số tiền gần 1 tỷ đồng cho người chuyển nhầm.

Quốc Hương