Mua phần mềm “đọc trộm tin nhắn”: Nguy cơ “tiền mất tật mang”
Chỉ với vài trăm nghìn đồng, có thể đọc được tin nhắn Zalo, Facebook của người khác? Công an TP Hà Nội vừa cảnh báo: nhiều tài khoản, hội nhóm trên mạng xã hội đang rao bán phần mềm nghe lén, đọc trộm tin nhắn, định vị từ xa. Thực chất đây là cái bẫy. Người mua có thể bị lừa tiền, bị cài mã độc và chiếm đoạt tài khoản. Họ còn có thể bị phạt tới 60 triệu đồng theo Nghị định 363/2026/NĐ-CP, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
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