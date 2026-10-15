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Trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vào 18/10

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Sau hơn 9 tháng phát động, Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6-năm 2026 nhận được 905.681 tác phẩm dự thi ở các thể loại tạp chí, báo, phát thanh truyền hình...

Trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vào 18/10

Sau hơn 9 tháng phát động, Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6-năm 2026 nhận được 905.681 tác phẩm dự thi ở các thể loại tạp chí, báo, phát thanh truyền hình...

Sau hơn 9 tháng phát động, Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6-năm 2026 nhận được 905.681 tác phẩm dự thi ở các thể loại tạp chí, báo, phát thanh truyền hình, video clip của đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân trong cả nước, người Việt Nam và chuyên gia, nhà khoa học ở nước ngoài.

Trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vào 18/10

Ban Chỉ đạo cuộc thi sẽ trao tặng danh hiệu tập thể xuất sắc cho 16 tập thể, 166 giải cho các tác giả, nhóm tác giả, trong đó có 12 giải A.

Lễ trao giải cuộc thi được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 vào ngày 18/10/2026./.

Theo TTXVN

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