Tổng vệ sinh, tiêu độc phòng dịch bệnh vật nuôi

Trước nguy cơ các loại dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm (GSGC) có thể phát sinh, lây lan, nhất là trong thời điểm giao mùa, sau mưa lớn và nhu cầu tái đàn tăng, các địa phương trên địa bàn tỉnh đang tập trung triển khai tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi đợt 2 trong tháng 9 và 10. Trọng tâm là tiêu diệt mầm bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, nhất là bệnh dại, dịch tả lợn châu Phi, viêm da nổi cục, cúm gia cầm và lở mồm long móng.

Xã Nông Cống triển khai phun tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi đợt 2/2026.

Tại xã Lưu Vệ, việc vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường phòng, chống dịch bệnh GSGC đợt 2/2026 được triển khai từ 20/9 đến 20/10, đồng bộ tại 16 thôn. Xã tập trung vào các cơ sở chăn nuôi, khu vực có nguy cơ cao, chợ, cơ sở giết mổ, điểm tập kết, thu gom, mua bán GSGC. Với khoảng 1.335 hộ chăn nuôi, số hóa chất xã đã sử dụng gần 450 lít.

Bà Dương Thị Tường Vân, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Lưu Vệ, cho biết: “Thực hiện “Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc”, chúng tôi đã đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện đúng quy trình kỹ thuật. Đơn vị phối hợp với trưởng các thôn để tuyên truyền, vận động người dân tham gia tổng vệ sinh; huy động lực lượng thực hiện phun thuốc và quản lý, sử dụng hóa chất được cấp đúng mục đích, đúng đối tượng, hiệu quả. Đồng thời, tăng cường cán bộ bám sát địa bàn, hướng dẫn người dân cách pha thuốc, quy trình kỹ thuật phun kỹ, phun ướt đều xung quanh nền chuồng, tường chuồng, mái chuồng... để bảo đảm hiệu quả, an toàn cho người, động vật và phương tiện. Tại các khu vực chợ, điểm buôn bán, tập kết, thu gom GSGC, chúng tôi hướng dẫn người dân quét dọn, vệ sinh và phun thuốc khử trùng khu vực, vật dụng liên quan, phương tiện vận chuyển, lồng nhốt... Ở nơi công cộng, xã đã tổ chức phát động người dân tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, đường phố, khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm”.

Đối với xã Thiệu Hóa, đợt 2 được triển khai đồng loạt từ tháng 9 theo hình thức cuốn chiếu; tập trung và ưu tiên phun các khu vực nhiều chuồng trại, hộ chăn nuôi, các chợ, khu buôn bán động vật, sản phẩm động vật và nơi công cộng. Trung tâm Cung ứng dịch vụ công cấp hóa chất, dụng cụ... để các thôn thực hiện.

Ông Hoàng Văn Kỳ, người chăn nuôi lợn xã Thiệu Hóa, cho biết: “Tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi thời gian qua, cùng việc tái đàn phục vụ chăn nuôi thời điểm cuối năm, bên cạnh các đợt phát động của xã, nhất là khi thời tiết chuyển mùa, độ ẩm cao, làm giảm sức đề kháng của đàn vật nuôi, rất dễ phát sinh dịch bệnh. Tôi đã chủ động mua thuốc sát trùng về để phun toàn bộ chuồng trại với tần suất 1 lần/tuần; đồng thời, thường xuyên quét dọn, thu gom chất thải, phát quang bụi rậm, rắc vôi bột ở lối đi và xung quanh chuồng nuôi”.

Để thực hiện có hiệu quả “Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường phòng, chống dịch bệnh GSGC đợt 2 năm 2026”, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã hướng dẫn các địa phương vệ sinh, khử trùng, tiêu độc tại các chợ buôn bán, giết mổ, tập kết, thu gom GSGC sống và sản phẩm động vật, cơ sở chăn nuôi... ít nhất 1 lần/tuần. Đồng thời, tiêu độc các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật nhập lậu bị bắt giữ; quét dọn và phun thuốc khử trùng khu vực nhốt, giữ động vật ngay sau mỗi đợt tiêu hủy; phân, rác thải phải được xử lý chôn hoặc đốt. Chi cục cũng đã bố trí cán bộ kỹ thuật, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, dụng cụ, hóa chất, bảo hộ lao động, kho chứa... Đồng thời phân công cán bộ bám sát địa bàn, hướng dẫn quy trình kỹ thuật khử trùng, tiêu độc... đảm bảo hiệu quả, an toàn cho người, động vật và xử lý kịp thời các tình huống bất thường xảy ra đối với môi trường trong quá trình sử dụng hóa chất.

Bài và ảnh: Lê Ngọc