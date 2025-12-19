Tổng thống Nga họp báo tổng kết năm 2025

Theo thông lệ hàng năm, ngày 19/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tiến hành buổi giao lưu trực tiếp với công chúng qua “Đường dây nóng”, đồng thời tổ chức cuộc họp báo lớn cuối năm, nhằm tổng hợp các thành tựu và định hướng phát triển trong năm vừa qua.

Tổng thống Nga họp báo tổng kết năm 2025. Ảnh: Reuters.

Thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitri Peskov thông báo, chương trình diễn ra vào 12h theo giờ Moscow (16h giờ Hà Nội). Các công tác chuẩn bị cho “Đường dây trực tiếp” với Tổng thống Putin đã được hoàn tất. Thể thức chương trình tiếp tục là sự kết hợp giữa “Đường dây trực tiếp” và họp báo lớn, cho phép tiếp nhận câu hỏi từ người dân trên khắp các vùng miền, cũng như các chủ đề do đại diện những cơ quan truyền thông hàng đầu nêu ra.

Hơn 2 triệu câu hỏi đã được người dân Nga gửi tới đường dây nóng tiếp nhận. Các câu hỏi sau đó được tổng hợp ra thành các nhóm vấn đề để gửi trước tới Tổng thống Putin. Trong số các câu hỏi có 20% về chính sách xã hội; 11% câu hỏi về chính sách công, cơ sở hạ tầng; 10% về vấn đề nhà ở; 9% về tình hình kinh tế; và 8% về vấn đề quân sự. Thống kê đó chỉ ra rằng “các vấn đề cấp bách đối với người tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt” đã giảm.

Tham gia cuộc họp báo lớn cuối năm của Tổng thống Putin sẽ có khoảng 600 nhà báo Nga và quốc tế, trong đó có cả các nhà báo từ các nước không thân thiện. Tổng thống Putin cũng đã chuẩn bị các câu hỏi cho Phó Thủ tướng và Bộ trưởng từ trước. Công tác chuẩn bị cho buổi họp báo kéo dài đến nửa đêm 18/12.

Các kênh truyền hình Nga dự kiến chương trình hỏi đáp sẽ kéo dài khoảng 3 giờ. Năm 2001, năm đầu tiên Tổng thống Putin tiến hành họp báo thường niên, sự kiện diễn ra trong 95 phút. Nhưng từ năm 2004, các chương trình thường kéo dài ít nhất 3 giờ. Năm ngoái, ông Putin dành 4,5 giờ đồng hồ giải đáp các thắc mắc của người dân Nga và cánh báo chí.

Thanh Giang

Nguồn: Reuters, Tass.