Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân lên đường thăm cấp Nhà nước tới Nga

Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, sáng 7/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước đến Liên bang Nga từ ngày 7 đến 9/9.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân rời Hà Nội, lên đường thăm Liên bang Nga và Cộng hòa Pháp. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Việt Nam và Liên bang Nga có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đã được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp trong suốt hơn 75 năm qua. Quan hệ hai nước có độ tin cậy chính trị rất cao, nền tảng xã hội sâu rộng, đã được tôi luyện qua thời gian và những biến động của lịch sử. Thời gian qua, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga tiếp tục phát triển năng động và đạt được nhiều kết quả rất tích cực.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa đặc biệt. Từ năm 1991 đến nay , đây là lần đầu tiên lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước ta thăm cấp Nhà nước đến Liên bang Nga và đồng thời trên cả hai cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Chuyến thăm mang tính biểu tượng rất cao và là thông điệp chính trị quan trọng, cho thấy cả Việt Nam và Liên bang Nga đều hết sức coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước; thể hiện mong muốn và ý chí chính trị của lãnh đạo và người dân hai nước kế thừa, tiếp nối tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Trong giai đoạn mới, hai nước chia sẻ nhiều lợi ích tương đồng, tầm nhìn phát triển và những lĩnh vực hợp tác bổ sung lẫn nhau. Giáo dục-đào tạo, năng lượng, văn hóa, nghệ thuật... là những lĩnh vực truyền thống, tiếp tục được củng cố và làm mới. Những lĩnh vực mới sẽ được định hướng, cụ thể hóa bằng các dự án bền vững và chiến lược như hàng hải, đường sắt, vũ trụ, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghệ số...

Chuyến thăm sẽ xác lập tầm nhìn dài hạn nhằm nâng tầm toàn diện quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga, tạo dấu mốc mới, xung lực mới, gắn hợp tác song phương với các mục tiêu phát triển của mỗi nước trong giai đoạn mới, đồng thời đóng góp quan trọng cho hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Theo Báo Nhân Dân

Nguồn: https://nhandan.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-cung-phu-nhan-len-duong-tham-cap-nha-nuoc-toi-nga-post986820.html