Tỏa sáng truyền thống Bộ đội Cụ Hồ: Viettel Thanh Hóa tri ân 22/12 với chương trình tặng quà và chiếu phim “Mưa Đỏ”

Hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 22/12/2025), Viettel Thanh Hóa tổ chức chương trình Tri ân tặng quà và chiếu phim “Mưa Đỏ” tại Trung tâm Chăm sóc, Nuôi dưỡng Người có công tỉnh Thanh Hóa và Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2, trao tặng 350 suất quà cho các đối tượng chính sách, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và những người có hoàn cảnh đặc biệt đang được chăm sóc, nuôi dưỡng. Đây là hoạt động thường niên thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đồng thời bày tỏ tình cảm trân trọng của những người lính Viettel đối với các thế hệ đã cống hiến cho Tổ quốc.

Tại Trung tâm Chăm sóc, Nuôi dưỡng Người có công tỉnh Thanh Hóa, đoàn công tác Viettel Thanh Hóa do Thượng tá Phạm Tuấn Ngọc, Phó Giám đốc Viettel Thanh Hóa làm trưởng đoàn, cùng đại diện các phòng ban, Công đoàn, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên đã trao 230 suất quà tới các bác thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người nhiễm chất độc da cam. Các trường hợp được chăm sóc tại Trung tâm đều là những con người đã đi qua chiến tranh, mang nhiều thương tật, bệnh tật, tuổi đã cao nhưng vẫn giữ được tinh thần lạc quan và phẩm chất kiên cường của người chiến sĩ năm xưa.

Không khí buổi gặp mặt diễn ra trang trọng và ấm áp. Trong phần phát biểu, Thượng tá Phạm Tuấn Ngọc chia sẻ rằng Viettel Thanh Hóa luôn xác định tri ân người có công là nhiệm vụ thiêng liêng. Mỗi món quà trao đi là lời cảm ơn chân thành đối với những hy sinh lớn lao của thế hệ đi trước. Viettel Thanh Hóa tự hào được kế thừa phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ và không ngừng lan tỏa tinh thần ấy bằng những hành động cụ thể trong đời sống và công việc hằng ngày.

Đồng chí Nguyễn Văn Thư, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm gửi lời cảm ơn sâu sắc tới đoàn Viettel Thanh Hóa. Theo đồng chí, những món quà và sự quan tâm của đơn vị là nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với các thương, bệnh binh. Nhiều bác chia sẻ rằng mỗi khi có đoàn đến thăm, họ cảm thấy ấm lòng và được tiếp thêm động lực.

Ngay sau phần trao quà, đoàn công tác cùng các bác thương, bệnh binh đã xem bộ phim “Mưa Đỏ”, tác phẩm tái hiện 81 ngày đêm chiến đấu ác liệt tại Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Bộ phim khắc họa chân thực sự tàn khốc của chiến tranh và tinh thần bất khuất của những chiến sĩ tuổi mười tám đôi mươi. Từng thước phim, từng hình ảnh đều gợi lại thời hoa lửa bi tráng của dân tộc. Nhiều người lặng đi khi xem cảnh chiến sĩ ngã xuống bên dòng Thạch Hãn đỏ màu bom đạn, hay những khoảnh khắc sinh tử nơi chiến hào.

Kết thúc hoạt động tại Trung tâm Chăm sóc, Nuôi dưỡng Người có công, đoàn Viettel Thanh Hóa tiếp tục đến Trung tâm Bảo trợ Xã hội số 2 nơi đang chăm sóc hàng trăm trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại đây, đơn vị đã trao 120 suất quà cho người già neo đơn, người khuyết tật, trẻ em mồ côi và nhiều trường hợp yếu thế khác. Mỗi món quà đều mang theo sự sẻ chia và lời động viên tinh thần sâu sắc.

Lãnh đạo Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2 đánh giá cao sự đồng hành của Viettel Thanh Hóa trong nhiều năm qua. Những hoạt động như thế này không chỉ mang lại niềm vui trước mắt mà còn giúp Trung tâm thêm vững tin trong việc chăm sóc, bảo vệ những người kém may mắn.

Hoạt động tri ân nhân dịp 22/12 năm nay một lần nữa khẳng định vai trò của Viettel Thanh Hóa, một doanh nghiệp quân đội luôn đặt trách nhiệm xã hội lên hàng đầu. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đơn vị còn tích cực triển khai các chương trình an sinh xã hội như hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai, tặng quà học sinh nghèo vượt khó, phối hợp cùng địa phương trong nhiều chương trình thiện nguyện.

Những món quà được trao hôm nay, những khoảnh khắc lắng đọng khi xem bộ phim “Mưa Đỏ”, những cuộc trò chuyện chân tình giữa cán bộ Viettel và các bác thương, bệnh binh đã tạo nên một chương trình tri ân sâu sắc và đầy nhân văn. Đây không chỉ là hoạt động mang tính truyền thống mà còn là dịp để thế hệ hôm nay nhắc nhau về lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì độc lập tự do, để mỗi cán bộ Viettel thêm tự hào và ý thức rõ trách nhiệm của mình trong việc phụng sự Tổ quốc và nhân dân.

Quyết Thắng