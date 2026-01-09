Bồi đắp niềm tin, nhân lên niềm tự hào

Nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng là công việc quan trọng, vừa có tính cấp bách, vừa mang ý nghĩa lâu dài. Để những trang sử vẻ vang của Đảng được gìn giữ và phát huy, các cấp ủy Đảng đã triển khai nghiêm túc, bài bản Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”. Qua đó, bồi đắp niềm tin, nhân lên niềm tự hào trong mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Tiết học ngoại khóa thể hiện niềm tự hào dân tộc của cô, trò Trường THCS Trần Mai Ninh (phường Hạc Thành).

Ở xã Yên Định, địa phương giàu truyền thống yêu nước, cách mạng, quá trình hình thành và phát triển của đảng bộ xã gắn liền với những giai đoạn lịch sử trọng đại của đất nước. Vì thế, công tác sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn và tuyên truyền lịch sử đảng bộ xã được tiến hành thận trọng, bảo đảm tính khoa học, phản ánh trung thực quá trình lãnh đạo của Đảng qua các giai đoạn. Nhiều tài liệu đã được hoàn thành như lịch sử Đảng bộ xã theo từng thời kỳ; các chuyên đề về truyền thống cách mạng; tập sách ghi lại những câu chuyện sinh động về các phong trào quần chúng diễn ra ở địa phương... Các tài liệu này được chỉnh lý theo hướng dễ đọc, dễ khai thác, phù hợp với nhu cầu nghiên cứu của cán bộ, đảng viên và phục vụ công tác giáo dục thế hệ trẻ.

Cùng với quá trình nghiên cứu và biên soạn, công tác giáo dục lịch sử Đảng cũng có nhiều đổi mới. Những sự kiện lịch sử, những tư liệu, hình ảnh về gương người tốt việc tốt được giới thiệu thường xuyên. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút sự quan tâm của đông đảo Nhân dân. Công tác giáo dục lịch sử Đảng trong thế hệ trẻ có nhiều chuyển biến rõ nét. Các hoạt động trải nghiệm như thắp nến tri ân vào dịp 27/7, hay đưa nội dung lịch sử truyền thống vào giờ học ngoại khóa của các nhà trường, tổ chức các buổi nói chuyện truyền thống, kể chuyện về Bác Hồ, về các anh hùng liệt sĩ và các nhân vật tiêu biểu..., giúp lịch sử trở nên gần gũi hơn, dễ tiếp cận hơn đối với đoàn viên, thanh niên và các em học sinh.

Trong hai cuộc kháng chiến cứu quốc, Thanh Hóa đã đóng góp nhiều sức người, sức của, góp phần làm nên những chiến thắng vĩ đại của dân tộc. Trong thời kỳ hòa bình, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đã vượt khó xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Những giá trị ấy không phải ngẫu nhiên có được mà chính là kết tinh của quá trình lao động, chiến đấu và cống hiến miệt mài của biết bao thế hệ. Vì vậy, công tác sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn và tuyên truyền lịch sử Đảng không chỉ giúp hiểu sâu về quá khứ, mà còn góp phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, củng cố niềm tin, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân.

Trong bối cảnh hiện nay, khi mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, thông tin đa chiều, nhiều giá trị mới xuất hiện, thì việc giữ vững và phát huy giá trị lịch sử Đảng càng trở nên cần thiết. Giữ vai trò nòng cốt trong thực hiện, Ban Tuyên giáo và Dân vận (TG&DV) Tỉnh ủy đã tích cực nghiên cứu, biên soạn và xuất bản sách “Tài liệu hỏi - đáp văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030”, “Những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”... Qua đó đã sưu tầm được hàng nghìn tư liệu giấy, hàng trăm hình ảnh từ các cơ quan lưu trữ của Trung ương và địa phương. Công tác nghiên cứu, biên soạn, xuất bản sách kỷ yếu, sách lịch sử truyền thống các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh được quan tâm đẩy mạnh với trên 80% các cơ quan, đơn vị đã xuất bản được các ấn phẩm lịch sử.

Trước khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, toàn tỉnh có 28/30 huyện, thị, thành phố và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã nghiên cứu, biên soạn và xuất bản sách lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống. Ở cấp xã có 477/547 xã, phường, thị trấn thực hiện. Sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, cuối tháng 7/2025, Ban TG&DV Tỉnh ủy tập huấn nghiệp vụ công tác TG&DV, trong đó có chuyên đề về công tác lịch sử Đảng cho cán bộ, chuyên viên các khoa, phòng Trường Chính trị tỉnh; trưởng, phó, chuyên viên ban xây dựng Đảng các xã, phường; giảng viên các trung tâm chính trị... Năm 2025, Ban TG&DV Tỉnh ủy cũng đã tổ chức nhiều cuộc kiểm tra công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng tại các địa phương nhằm đưa công tác này đi vào nền nếp.

Công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử Đảng bộ địa phương được các cấp, các ngành, các đoàn thể thực hiện với nhiều hình thức phong phú như trưng bày các hình ảnh, hiện vật liên quan đến lịch sử Đảng bộ tỉnh, lịch sử địa phương; tổ chức các cuộc thi viết, thi trắc nghiệm tìm hiểu về lịch sử Đảng bộ tỉnh, đảng bộ địa phương; tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, hội thảo, tọa đàm, xây dựng phim tài liệu... Để nhân lên niềm tự hào trong mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân, công tác trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử được cấp ủy, chính quyền các địa phương quan tâm. Nhiều địa phương đã đầu tư kinh phí và huy động các nguồn xã hội hóa xây dựng, chỉnh trang nhà truyền thống, các di tích lịch sử - văn hóa phục vụ hoạt động tham quan, giáo dục truyền thống.

Những kết quả đạt được trong tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng đã góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, nâng cao bản lĩnh chính trị, phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ mới. Để những trang sử vẻ vang của Đảng không bị lãng quên, công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng sẽ tiếp tục được đổi mới, giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu sâu sắc hơn về những giá trị lịch sử của quê hương, của đất nước để có lòng tin vững chắc vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng.

Bài và ảnh: Tố Phương