Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT tỉnh Thanh Hoá

Sáng 7/8, dưới sự chủ trì của đồng chí Đại tá Vũ Văn Tùng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức Hội nghị giao nhiệm vụ, triển khai công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hoá (24/8/1945- 24/8/2025). Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Báo- Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, các sở, ngành có liên quan.

Là cơ quan trực tiếp tham mưu, triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm, thời gian qua Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức các hoạt động chặt chẽ, nghiêm túc, tạo được sức lan toả lớn, khơi dậy niềm tự hào, phấn khởi đối với cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá, thống nhất về công tác phối hợp tổ chức một số hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị Đại tá Vũ Văn Tùng nhấn mạnh: Lễ kỷ niệm là sự kiện chính trị trọng đại nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân trong tỉnh nhận thức sâu sắc hơn về truyền thống vẻ vang 80 xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Để tổ chức thành công sự kiện này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là cơ quan chủ trì tham mưu, phối hợp thực hiện các nội dung, phần việc theo kế hoạch; chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, sở, ngành, đơn vị liên quan là thành viên Ban Tổ chức làm tốt công tác chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm đảm bảo trang trọng và ý nghĩa.

Theo kế hoạch, Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh sẽ tổ chức vào ngày 23/8/2025.

Thu Phương (CTV)