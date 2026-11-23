Tổ chức TCVM Thanh Hóa đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng hoạt động

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang làm thay đổi sâu sắc phương thức hoạt động của ngành tài chính - ngân hàng, Tổ chức Tài chính vi mô (TCVM) Thanh Hóa xác định ứng dụng khoa học - công nghệ là giải pháp trọng tâm để đổi mới quản trị, nâng cao chất lượng dịch vụ và tối ưu hiệu quả vận hành.

Các giải pháp công nghệ góp phần tối ưu quy trình, tiết giảm chi phí, nâng cao chất lượng phục vụ và mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ tài chính cho khách hàng của Tổ chức TCVM Thanh Hóa.

Hiện đại hóa quản trị, tối ưu quy trình vận hành

Xác định khoa học - công nghệ và chuyển đổi số là một trong những động lực quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh, giai đoạn 2022-2026, Tổ chức TCVM Thanh Hóa tập trung triển khai nhiều giải pháp số hóa hoạt động, hướng đến xây dựng hệ thống quản trị hiện đại, linh hoạt và hiệu quả. Ông Trần Kim Sơn, Trưởng Phòng Công nghệ thông tin, Tổ chức TCVM Thanh Hóa chia sẻ: “Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ được coi là giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao năng suất lao động, hiện đại hóa quy trình, tối ưu hóa chi phí vận hành, đồng thời giảm thiểu chi phí kinh doanh, từ đó tăng cường khả năng cung ứng các sản phẩm, dịch vụ tài chính phù hợp, chi phí hợp lý đến gần hơn với nhóm khách hàng ít có cơ hội tiếp cận dịch vụ tài chính - ngân hàng”.

Từ năm 2022 đến nay, Tổ chức TCVM Thanh Hóa đã phối hợp với các đối tác công nghệ nâng cấp hệ thống Core Banking M-Finance chủ động xây dựng hệ thống CCS, từng bước chuẩn hóa quy trình thẩm định, định danh khách hàng và mở rộng các kênh truy vấn thông tin trực tuyến. Đặc biệt, việc trang bị máy tính bảng cho cán bộ tín dụng để tác nghiệp trực tiếp tại địa bàn đã tạo chuyển biến rõ nét trong phương thức làm việc. Thay cho phương thức ghi chép thủ công và xử lý hồ sơ qua nhiều công đoạn, cán bộ có thể cập nhật thông tin, thực hiện các thao tác nghiệp vụ ngay trong quá trình tiếp xúc khách hàng.

Sự thay đổi này không đơn thuần là thay thế công cụ làm việc mà còn góp phần rút ngắn thời gian xử lý nghiệp vụ, hạn chế sai sót trong nhập liệu, nâng cao năng suất lao động. Quan trọng hơn, khi giảm bớt thời gian dành cho các thao tác hành chính, cán bộ tín dụng có thêm điều kiện tương tác, tư vấn và nắm bắt nhu cầu thực tế của khách hàng tại cơ sở.

Cùng với đó, việc tích hợp API kết nối nền tảng huy động vốn Kiva (Mỹ) đã góp phần tự động hóa quy trình trao đổi dữ liệu, giảm đáng kể thời gian tác nghiệp và nâng cao hiệu quả kết nối với các đối tác quốc tế, tích hợp API kết nối tới Công ty bảo hiểm PTI xuất bán bảo hiểm đảm bảo khoản vay online đối với khách hàng tham gia vay vốn; tích hợp API kết nối đến cơ quan thuế xuất hóa đơn thuế điện tử đối với các khoản thu lãi vốn vay của khách hàng. Qua đó, Tổ chức TCVM Thanh Hóa có thêm cơ hội thu hút nguồn vốn tài trợ, vốn có chi phí hợp lý, tạo điều kiện củng cố nguồn lực tài chính để phát triển hoạt động.

Đổi mới dịch vụ, khơi dậy sáng kiến

Nếu số hóa hệ thống quản trị là nền tảng nâng cao hiệu quả vận hành thì phát triển các tiện ích số hướng đến khách hàng chính là bước tiến đưa dịch vụ TCVM đến gần hơn với người dân.

Năm 2026, Tổ chức TCVM Thanh Hóa triển khai ứng dụng Zalo OA, mở thêm kênh tương tác và hỗ trợ khách hàng trên nền tảng số quen thuộc. Thông qua ứng dụng, khách hàng có thể gửi yêu cầu đăng ký vay vốn, gửi và rút tiền tiết kiệm, tra cứu thông tin dư nợ, tiền gửi, lịch trả nợ; đồng thời cập nhật chính sách và tiếp nhận hỗ trợ trực tuyến 24/7.

Việc đưa các tiện ích tài chính lên nền tảng số giúp khách hàng chủ động hơn trong tiếp cận thông tin, giảm thời gian đi lại và hạn chế sự phụ thuộc vào các giao dịch trực tiếp. Đây là hướng đi có ý nghĩa thiết thực đối với đối tượng khách hàng của tổ chức TCVM, nhất là người dân ở khu vực nông thôn, những người có nhu cầu sử dụng dịch vụ tài chính thuận tiện nhưng còn gặp không ít trở ngại về khoảng cách địa lý và khả năng tiếp cận các dịch vụ ngân hàng truyền thống.

Chuyển đổi số tại Tổ chức TCVM Thanh Hóa không chỉ được thúc đẩy từ các dự án công nghệ mà còn bắt nguồn từ tinh thần đổi mới trong chính đội ngũ cán bộ, người lao động. Năm 2026, Tổ chức TCVM Thanh Hóa đã triển khai ứng dụng “KAIZEN và ý tưởng xuất sắc”, lan tỏa thông điệp “mỗi ngày một cải tiến - mỗi cán bộ một sáng kiến - cùng nhau tạo đổi thay”. Qua đó, mỗi cán bộ, nhân viên được khuyến khích chủ động nhận diện những điểm chưa hợp lý trong công việc, đề xuất sáng kiến và cải tiến quy trình, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng dịch vụ.

Đến nay, 10 sáng kiến được áp dụng thành công trong toàn hệ thống. Một số sáng kiến mang lại hiệu quả kinh tế đáng kể, giúp tiết giảm chi phí vận hành lên tới 100 triệu đồng mỗi năm. Điều này cho thấy đổi mới công nghệ không nhất thiết chỉ đến từ những dự án đầu tư quy mô lớn mà còn có thể được tạo nên từ những cải tiến cụ thể, xuất phát từ chính yêu cầu thực tiễn của từng vị trí công việc.

Những kết quả đạt được cho thấy chuyển đổi số đang từng bước tạo chuyển biến trong phương thức quản trị, điều hành và cung ứng dịch vụ của Tổ chức TCVM Thanh Hóa. Đây cũng là nền tảng để Tổ chức TCVM Thanh Hóa tiếp tục đổi mới hoạt động, phát triển các sản phẩm tài chính vi mô an toàn, thuận tiện, phù hợp với nhu cầu khách hàng, qua đó đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh trên địa bàn.

Bài và ảnh: Hoàng Linh