Tình trạng rối loạn thiếu hụt i-ốt có nguy cơ quay trở lại

Năm 2005, Việt Nam công bố đã thanh toán các rối loạn thiếu i-ốt trên toàn quốc. Tuy nhiên, theo báo cáo mới nhất của mạng lưới i-ốt toàn cầu, Việt Nam hiện vẫn đang nằm trong nhóm 26 nước còn lại trên thế giới bị thiếu i-ốt. Tại Thanh Hóa, số lượng bệnh nhân mắc các bệnh rối loạn chuyển hóa do thiếu hụt i-ốt có dấu hiệu gia tăng trở lại.

Bệnh nhân siêu âm tuyến giáp tại Bệnh viện Nội tiết tỉnh Thanh Hoá.

Bệnh viện Nội tiết tỉnh Thanh Hóa mỗi ngày tiếp nhận gần 500 bệnh nhân đến khám và điều trị bệnh. Trong đó, có tới gần 40% bệnh nhân được xác định mắc các bệnh như: bướu cổ, suy giáp, cường giáp, thiểu năng trí tuệ.

Mỗi ngày, Bệnh viện Nội tiết tỉnh Thanh Hoá tiếp nhận 400 - 500 bệnh nhân đến khám bệnh.

Bác sĩ CKII Hà Khánh Dư, Giám đốc Bệnh viện Nội tiết tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Rối loạn do thiếu i-ốt có thể gây nhiều biến chứng nghiêm trọng, đặc biệt là ở phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ. Thiếu i-ốt trong giai đoạn bào thai và những năm đầu đời có thể gây tổn thương vĩnh viễn cho não bộ, dẫn đến chậm phát triển trí tuệ, đần độn, hoặc các khuyết tật thần kinh khác như câm điếc. Thiếu i-ốt trong thai kỳ làm tăng nguy cơ thai chết lưu, sảy thai và tử vong trước hoặc sau sinh. Trẻ em và thanh thiếu niên trong quá trình phát triển mà thiếu hụt i-ốt có thể dẫn đến chậm phát triển trí tuệ và thể chất và những biến chứng thần kinh. Đối với người lớn, thiếu hụt i-ốt gây ra rất nhiều bệnh tuyến giáp nguy hiểm và mệt mỏi, suy giảm trí nhớ”.

Bệnh nhân khám bệnh tuyến giáp tại Bệnh viện Nội tiết tỉnh Thanh Hoá.

Tại Việt Nam, chương trình Phòng chống rối loạn thiếu i-ốt được triển khai từ năm 1994 đến năm 2005 đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Hơn 90% hộ gia đình đã được sử dụng muối i-ốt đầy đủ trong giai đoạn 2005-2006, giúp giảm mạnh tỷ lệ người mắc các bệnh do rối loạn thiếu i-ốt.

Song hiện nay, xu hướng sử dụng muối i-ốt trong chế biến thực phẩm đã giảm mà thay vào đó là các loại gia vị mặn khác nhau như: nước mắm, hạt nêm... Ngoài ra, một số sai lầm trong quá trình chế biến thức ăn cũng đã làm giảm hoặc mất hàm lượng i-ốt.

Phẫu thuật điều trị bệnh tuyến giáp tại Bệnh viện Nội tiết tỉnh Thanh Hoá.

Chia sẻ về vấn đề này, Bác sỹ CKI Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Nội tiết tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Nấu đồ ăn ở nhiệt độ cao trong thời gian dài sẽ làm bốc hơi và phá hủy i-ốt. Việc thay thế hoàn toàn muối i-ốt bằng các loại gia vị khác như nước mắm, hạt nêm, hoặc các loại bột nêm chứa ít hoặc không có i-ốt khiến cơ thể bị thiếu hụt i-ốt. Ngoài ra, việc bảo quản không đúng cách cũng khiến muối i-ốt và các sản phẩm chứa i-ốt bị mất hàm lượng i-ốt.”

Để phòng tránh thiếu hụt i-ốt, các bác sĩ khuyến cáo người dân hãy sử dụng muối i-ốt và các gia vị mặn có i-ốt trong bữa ăn hàng ngày, kết hợp với chế độ ăn giàu i-ốt như hải sản, rong biển, sữa và trứng...

Thuỳ Dung