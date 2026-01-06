Sử dụng dữ liệu Sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên VNeID thay thế sổ giấy

Ngày 06/01, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 31/QĐ-BYT về việc công bố dữ liệu, hướng dẫn khai thác, sử dụng dữ liệu Sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên VNeID thay thế sổ giấy trong giải quyết thủ tục hành chính.

Ông Hà Anh Đức - Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cho hay Quyết định này là bước tiến trong cải cách hành chính, liên thông dữ liệu, quy định việc công bố và cho phép khai thác, sử dụng dữ liệu Sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNeID để thay thế các giấy tờ y tế tương đương trong thành phần hồ sơ thủ tục hành chính, với điều kiện dữ liệu đã được liên thông, tích hợp và hiển thị đầy đủ trên VNeID.

Quyết định không ban hành nội dung mới, mà xác định rõ phạm vi các nhóm thông tin y tế hiện có (thông tin hành chính, tiền sử, thông tin đợt khám chữa bệnh, tóm tắt hồ sơ bệnh án...) được phép sử dụng thay cho bản giấy, đồng thời bảo đảm quyền truy cập, tải về và sử dụng dữ liệu của người bệnh theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, tiến tới xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung.

Quyết định này có ý nghĩa quan trọng trong việc thể chế hóa nguyên tắc “dùng dữ liệu thay giấy tờ” trong lĩnh vực y tế, góp phần cắt giảm thủ tục hành chính, giảm gánh nặng hồ sơ cho người dân và cơ sở khám chữa bệnh, thúc đẩy liên thông và tái sử dụng dữ liệu y tế thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Đây là bước triển khai cụ thể chủ trương chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ số và y tế số, lấy người dân làm trung tâm, đồng thời bảo đảm an toàn, bảo mật và quyền riêng tư đối với dữ liệu sức khỏe cá nhân./.

Theo TTXVN