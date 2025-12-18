Tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk 3 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai

Chiều ngày 18/12, đoàn công tác của tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến thăm, chia sẻ và trao kinh phí hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả thiên tai với tổng số tiền 3 tỷ đồng. Tiếp và làm việc với Đoàn công tác có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ.

Vừa qua, tỉnh Đắk Lắk đã phải hứng chịu hai đợt bão lũ lịch sử với cường độ lớn, gây mưa kéo dài trên diện rộng, làm ngập lụt sâu và chia cắt nhiều khu vực. Thiên tai đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống hạ tầng thiết yếu như giao thông, điện, viễn thông, trường học, trạm y tế, đồng thời tác động trực tiếp đến đời sống, sinh kế của Nhân dân và tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong bối cảnh khó khăn đó, tỉnh Đắk Lắk đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Trung ương, sự hỗ trợ kịp thời của các bộ, ban, ngành, cùng sự sẻ chia, đồng hành đầy trách nhiệm của các tỉnh, thành phố, tổ chức, cá nhân và cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Những tình cảm, nghĩa cử cao đẹp ấy không chỉ góp phần giúp địa phương khắc phục hậu quả thiên tai mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm niềm tin để Đắk Lắk sớm ổn định đời sống Nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh trao kinh phí của tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ tỉnh Đăk Lăk khắc phục hậu quả thiên tai

Phát biểu tại buổi trao kinh phí hỗ trợ, thay mặt Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh chia sẻ sâu sắc đối với những mất mát, thiệt hại mà tỉnh Đắk Lắk đang phải gánh chịu. Đồng thời nhấn mạnh: với tinh thần tương thân tương ái, tỉnh Thanh Hóa luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk vượt qua khó khăn, sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống Nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời, nghĩa tình của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Đây là nguồn động viên tinh thần và vật chất quan trọng để tỉnh Đắk Lắk tiếp tục nỗ lực khắc phục hậu quả bão lũ, khôi phục sản xuất, sớm ổn định cuộc sống cho người dân vùng bị ảnh hưởng.

Thời gian tới, tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục huy động tối đa các nguồn lực để sửa chữa, nâng cấp hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ người dân phục hồi sinh kế, đồng thời xây dựng các giải pháp căn cơ, lâu dài nhằm chủ động ứng phó với thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp. Nguồn kinh phí hỗ trợ sẽ được quản lý chặt chẽ, sử dụng công khai, minh bạch, đúng mục đích, đúng đối tượng, bảo đảm hiệu quả và công bằng.

Hữu Đại