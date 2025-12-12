Tìm người làm chứng, người biết việc liên quan vụ tai nạn trên Quốc lộ 10

Hotline: 0822.173.636   |

(Baothanhhoa.vn) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phát đi thông báo tìm người làm chứng, người biết việc liên quan đến một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường QL10 thuộc địa phận thôn Trung Thắng, xã Hậu Lộc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phát đi thông báo tìm người làm chứng, người biết việc liên quan đến một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường QL10 thuộc địa phận thôn Trung Thắng, xã Hậu Lộc.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang giải quyết nguồn tin về tội phạm vụ “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” xảy ra vào khoảng 20 giờ 15 phút ngày 19/11/2025, tại Km212+620, đường QL10 thuộc địa phận thôn Trung Thắng, xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa giữa xe ô tô mang biển kiểm soát 30E-870.47 va chạm với xe xe mô tô mang biển kiểm soát 36B8-639.67.

Để phục vụ công tác xác minh, giải quyết nguồn tin về tội phạm nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo tìm người làm chứng, người biết việc vụ tai nạn giao thông nói trên. Những ai chứng kiến, biết nội dung sự việc, con người có liên quan đến vụ việc đề nghị cung cấp thông tin cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa (liên hệ đồng chí Trần Anh Diễn, Điều tra viên, SĐT: 0964.737.786) để phối hợp cung cấp thông tin phục vụ điều tra.

#công an tỉnh Thanh Hóa #Cơ quan cảnh sát điều tra #Tai nạn giao thông #Hậu Lộc #Vụ tai nạn #Cung cấp thông tin #Thông báo #Nghiêm trọng #Quốc lộ #Vi phạm quy định

