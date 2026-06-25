Tìm kiếm, quy tập được 1.255 hài cốt liệt sĩ trong hành trình tri ân

Sáng 25/6, Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo Quốc gia 515) tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 về công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chủ trì hội nghị. (Ảnh: VGP)

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ và kết nối với 34 địa phương, 7 quân khu.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chủ trì hội nghị tại điểm cầu trung ương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các sở, ngành chức năng của tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, trong 6 tháng đầu năm 2026 Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 đã tham mưu ban hành đồng bộ hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; các bộ, ngành, địa phương triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Đến nay, 7/7 quân khu và 34/34 ban chỉ đạo cấp tỉnh đã xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Bộ Quốc phòng duy trì hoạt động của 24 đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong nước, tại Lào và Campuchia; đã tìm kiếm, quy tập được 1.255 hài cốt liệt sĩ, trong đó 314 hài cốt trong nước, 173 hài cốt tại Lào và 768 hài cốt tại Campuchia.

Công tác lấy mẫu, giám định ADN phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tiếp tục được đẩy mạnh. Đến nay, cả nước đã thành lập 297 tổ lấy mẫu với 3.615 cán bộ, chiến sĩ tham gia; tổ chức lấy mẫu đối với 13.842 mộ liệt sĩ, trong đó 9.781 mộ đủ điều kiện lấy mẫu, đạt 70,66%.

Bộ Công an đã thu nhận 13.457 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, phân tích 52.835 mẫu ADN, đồng bộ 17.473 kết quả phân tích vào cơ sở dữ liệu quốc gia.

Các đơn vị giám định ADN đã tiếp nhận 8.157 mẫu hài cốt liệt sĩ; riêng Viện Pháp y Quân đội đã giám định 92 mẫu, trong đó có 20 mẫu được giải trình tự gen.

6 tháng cuối năm 2026, Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, tập trung tìm kiếm, quy tập khoảng 3.000 hài cốt liệt sĩ, ưu tiên các địa bàn trong nước và khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ tập thể. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu, giám định ADN, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và người có công.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: VGP)

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận, biểu dương những kết quả mà các bộ, ngành, địa phương đã đạt được trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thời gian qua.

Nhấn mạnh: “Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm”, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, nâng cao trách nhiệm, khẩn trương hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với người có công; ưu tiên tối đa các nguồn lực, trang thiết bị và ứng dụng khoa học - công nghệ phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập, giám định ADN và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nhất là trên các nền tảng số, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội; huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và Nhân dân nhằm hoàn thành các mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm.

Phó Thủ tướng khẳng định đây là “nhiệm vụ trọng tâm của trọng tâm”, đòi hỏi quyết tâm chính trị cao, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành để đạt được mục tiêu đã đề ra.

Trần Hằng