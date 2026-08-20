“Tiếp sức nhà nông” trao 26 suất học bổng cho học sinh tỉnh Thanh Hóa

Sáng 20/8, trong khuôn khổ chương trình “Tiếp sức nhà nông” năm 2026, Báo Tuổi Trẻ, Công ty Cổ phần GreenFeed Việt Nam phối hợp với Hội Nông dân và Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã tổ chức trao thưởng cho học sinh, sinh viên có thành tích học tập tốt là con em các hộ nông dân tham gia chương trình.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa và Công ty Cổ phần GreenFeed Việt Nam trao học bổng và các phần quà cho các em học sinh.

Năm 2025, chương trình “Tiếp sức nhà nông” đã hỗ trợ 40 hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn tại 2 xã Linh Sơn và Đồng Lương, tỉnh Thanh Hóa, với tổng kinh phí 800 triệu đồng. Mỗi hộ được vay 20 triệu đồng không tính lãi trong 2 năm; đồng thời được hỗ trợ thức ăn, tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, xây dựng sinh kế bền vững.

Theo đánh giá, 100% hộ đã sử dụng vốn đúng mục đích, phát huy hiệu quả, từng bước xây dựng sinh kế ổn định, hướng tới tự chủ kinh tế.

Tiếp nối hoạt động hỗ trợ sinh kế, chương trình còn dành sự quan tâm cho thế hệ trẻ. Dịp này, chương trình tổ chức trao 26 suất học bổng với tổng trị giá 27 triệu đồng cho học sinh, sinh viên đạt thành tích tiêu biểu trong năm học 2025-2026. Đây là con của các hộ nông dân tham gia chương trình “Tiếp sức nhà nông” năm 2026.

Hoàng Lan