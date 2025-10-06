Tiễn đoàn công tác Bộ Văn hóa và Du lịch Lào lên đường về nước

Sáng 6/10, đoàn đại biểu và nghệ thuật Lào do Thứ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Lào Darany Phommavongsa làm trưởng đoàn đã lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn công tác.

Tiễn đoàn, có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị chức năng của tỉnh Thanh Hóa.

Thay mặt cấp ủy, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng chúc Thứ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Lào Darany Phommavongsa cùng các thành viên trong đoàn công tác về nước mạnh khỏe, an toàn; tiếp tục cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hủa Phăn giáp biên với tỉnh Thanh Hóa, không ngừng gìn giữ, phát huy mối quan hệ hữu nghị thủy chung, son sắt giữa hai tỉnh, đồng thời góp phần vun đắp tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Lào Darany Phommavongsa trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, chu đáo mà tỉnh Thanh Hóa đã dành cho đoàn trong thời gian lưu lại.

Thay mặt đoàn đại biểu và nghệ thuật Lào, Thứ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Darany Phommavongsa trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, chu đáo mà tỉnh Thanh Hóa đã dành cho đoàn trong thời gian lưu lại.

Đồng chí bày tỏ ấn tượng sâu sắc về tình cảm, con người và vẻ đẹp của Thanh Hóa; đồng thời hy vọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Nhân dân hai nước Lào - Việt Nam nói chung, giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn nói riêng sẽ tiếp tục được tăng cường, phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam năm 2025, diễn ra từ ngày 1 - 7/10 tại Hà Nội và Thanh Hóa, tối 4/10, tại Nhà hát Lam Sơn (phường Hạc Thành), Bộ Văn hóa và Du lịch Lào phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc. Các tiết mục được dàn dựng công phu, thể hiện đậm nét truyền thống văn hóa, đời sống tinh thần phong phú của các bộ tộc Lào; đồng thời ca ngợi tình hữu nghị bền chặt, gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào.

Trần Hằng