Tiêm vắc xin - chủ động bảo vệ trước nguy cơ sốt xuất huyết

Sốt xuất huyết chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, có thể gây biến chứng nguy hiểm và tái mắc nhiều lần. Tiêm vắc xin kết hợp diệt muỗi, lăng quăng, phòng muỗi đốt là những biện pháp giúp người dân chủ động bảo vệ sức khỏe trước nguy cơ dịch bệnh.

Nhân viên VNVC tư vấn, giới thiệu vắc xin phòng sốt xuất huyết, giúp người dân hiểu rõ hiệu quả và chủ động lựa chọn biện pháp phòng bệnh phù hợp.

Trước tình trạng muỗi xuất hiện nhiều tại khu vực sinh sống và sốt xuất huyết gia tăng ở một số địa phương, chị Hoàng Thị Anh, phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa, đã chủ động đưa con đang học mẫu giáo đến trung tâm tiêm chủng để tiêm vắc xin phòng bệnh.

Theo chị Anh, trẻ đi học, thường xuyên tiếp xúc với nhiều người nên nguy cơ mắc bệnh cao. Tiêm vắc xin là giải pháp giúp bảo vệ sức khỏe cho con, nhất là trong thời điểm dịch bệnh có xu hướng gia tăng.

Chị Hoàng Thị Anh, phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Con tôi đang đi học mẫu giáo, thời gian trên lớp nhiều nên khả năng lây bệnh cao. Tôi chủ động đưa con đến tiêm vắc xin phòng sốt xuất huyết, mong muốn cháu được bảo vệ sớm trước dịch bệnh”.

Chị Hoàng Thị Anh đưa con đến Trung tâm Tiêm chủng VNVC Thanh Hóa tiêm vắc xin phòng sốt xuất huyết.

Từng mắc sốt xuất huyết cách đây 2 năm với các triệu chứng nặng như sốt cao, giảm tiểu cầu, viêm phổi và phải nhập viện điều trị nhiều ngày, chị Phạm Hồng Nhung, xã Lưu Vệ, càng lo lắng trước nguy cơ tái mắc bệnh. Sau khi tìm hiểu về các biến chứng nguy hiểm, chị đã chủ động đến trung tâm tiêm chủng để được tư vấn tiêm vắc xin.

Chị Phạm Hồng Nhung, xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ: “Tôi được biết bệnh do nhiều tuýp vi rút gây nên, đã từng mắc rồi vẫn có thể tiêm phòng. Tôi quyết định tiêm vắc xin để phòng bệnh, tránh nguy cơ mắc thêm lần nữa”.

Sốt xuất huyết do vi rút Dengue gây ra, lây truyền qua muỗi vằn. Bệnh có thể dẫn đến sốc, xuất huyết nặng, suy đa tạng, thậm chí tử vong. Vi rút Dengue có 4 tuýp huyết thanh khác nhau, vì vậy người đã mắc bệnh vẫn có thể tái nhiễm. Đáng lưu ý, những lần nhiễm tiếp theo có thể làm tăng nguy cơ diễn biến nặng.

Theo các chuyên gia y tế, tiêm vắc xin là biện pháp phòng bệnh chủ động, góp phần giảm nguy cơ mắc và biến chứng, đặc biệt ở trẻ em – nhóm có nguy cơ mắc bệnh cao.

Bác sĩ Trần Tuấn Hiệp, Trung tâm Tiêm chủng VNVC Thanh Hóa thông tin: “Vắc xin sốt xuất huyết Qdenga do hãng dược phẩm Takeda, Nhật Bản sản xuất tại Đức, có hiệu quả phòng bệnh hơn 80% và giảm hơn 90% nguy cơ nhập viện do sốt xuất huyết. Vắc xin phòng ngừa cả 4 tuýp vi rút Dengue. Mỗi người cần tiêm đủ 2 mũi, cách nhau 3 tháng theo chỉ định”.

Bác sĩ Trung tâm Tiêm chủng VNVC Thanh Hóa tư vấn về hiệu quả, đối tượng và lịch tiêm vắc xin phòng sốt xuất huyết.

Tại Thanh Hóa, từ ngày 1/8 đến 25/10, toàn tỉnh ghi nhận gần 120 ca sốt xuất huyết, 4 ổ dịch, chưa có trường hợp tử vong. Thời tiết nóng ẩm tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi phát triển, khiến nguy cơ dịch bệnh tiếp tục lây lan.

Trong khi chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, chi phí điều trị các trường hợp nặng có thể lên tới hàng trăm triệu đồng. Chi phí cho phác đồ tiêm vắc xin đầy đủ hiện khoảng hơn 2 triệu đồng, góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh và gánh nặng điều trị.

Vắc xin phòng sốt xuất huyết hiện được chỉ định cho trẻ từ 4 tuổi trở lên và người lớn, bao gồm cả người đã từng mắc bệnh. Tuy nhiên, người dân cần được bác sĩ khám, tư vấn và chỉ định tiêm phù hợp.

Bác sĩ Trần Tuấn Hiệp, Trung tâm Tiêm chủng VNVC Thanh Hóa nhấn mạnh: “Khi mắc sốt xuất huyết, cơ thể chủ yếu tạo miễn dịch lâu dài với tuýp vi rút đã nhiễm, nhưng vẫn có thể mắc lại do các tuýp còn lại. Đáng lưu ý, lần nhiễm tiếp theo có thể làm tăng nguy cơ sốt xuất huyết nặng”.

Vắc xin được bảo quản trong hệ thống dây chuyền lạnh đạt chuẩn, bảo đảm chất lượng trước khi sử dụng.

Tại VNVC, toàn bộ vắc xin được bảo quản trong hệ thống kho lạnh, dây chuyền lạnh và xe lạnh chuyên dụng đạt chuẩn GSP. Quy trình khám, tiêm chủng được thực hiện bởi đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng có chuyên môn cao, được đào tạo bài bản về khám sàng lọc, cấp cứu và xử trí phản ứng sau tiêm, bảo đảm an toàn tiêm chủng, duy trì chất lượng vắc xin và tối ưu hiệu quả phòng bệnh.

Để bảo đảm an toàn và hiệu quả phòng bệnh, người dân cần tiêm chủng tại cơ sở đủ điều kiện, thực hiện khám sàng lọc và tuân thủ lịch tiêm theo hướng dẫn. Bên cạnh tiêm vắc xin, cần duy trì các biện pháp diệt lăng quăng, bọ gậy, loại bỏ nơi muỗi sinh sản, ngủ màn và phòng muỗi đốt, góp phần kiểm soát dịch bệnh trong cộng đồng.

Kim Dung