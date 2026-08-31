Thủ tướng Malaysia công bố 6 biện pháp cấp bách hạ nhiệt chi phí sinh hoạt cho người dân.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim ngày 30/8 công bố 6 biện pháp cấp bách nhằm giảm bớt áp lực chi phí sinh hoạt ngày càng tăng cao cho người dân, hỗ trợ doanh nghiệp và nâng cao chất lượng dịch vụ công.

Thủ tướng Datuk Seri Anwar Ibrahim đã công bố sáu biện pháp cấp bách dành cho người dân, bao gồm các nội dung về trợ giá nhiên liệu, bảo trì trường học, trí tuệ nhân tạo, số hóa y tế, hóa đơn điện tử và tài chính vi mô; các biện pháp này sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9. Ảnh: Yusof Isa

Phát biểu tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Putrajaya, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã chính thức công bố 6 biện pháp khẩn cấp nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trước khi trình Ngân sách năm 2027 vào tháng 10 tới.

Người đứng đầu Chính phủ Malaysia nhấn mạnh việc đưa ra các chính sách này ngay lập tức là điều bắt buộc, do người dân và các cơ sở kinh doanh đang phải đối mặt trực tiếp với nhiều thách thức đời sống. Ông Anwar khẳng định: "Áp lực chi phí sinh hoạt và nhu cầu phát triển của doanh nghiệp là vấn đề cấp bách, không thể trì hoãn chờ đến kỳ họp ngân sách tháng 10".

Sáu biện pháp trọng tâm được công bố bao gồm: Nâng hạn mức trợ cấp xăng dầu: Malaysia từ ngày 1/9 sẽ khôi phục hạn mức mua xăng RON95 trợ giá lên 300 lít/người/tháng, sau khi giảm xuống 200 lít hồi tháng 4 ; Bổ sung 50% ngân sách bảo trì năm 2025 cho toàn bộ hệ thống giáo dục (từ 1 tỷ Ringgit lên 1,5 tỷ Ringgit); Mở rộng chương trình "AI for Rakyat" cho thanh thiếu niên từ 18–30 tuổi. Khoảng 100.000 trẻ vị thành niên và thanh niên hoàn thành khóa học sẽ nhận được gói sử dụng miễn phí 3 tháng các công cụ AI hàng đầu như ChatGPT, Gemini Enterprise, Wondershare hay Meituan; Hiện đại hóa và số hóa y tế công cộng: Malaysia dành khoản ngân sách 1 tỷ Ringgit để triển khai hồ sơ y tế điện tử và phủ sóng internet tốc độ cao tại 150 bệnh viện cùng hơn 2.000 phòng khám công lập, giúp rút ngắn thời gian chờ đợi cho bệnh nhân; Giảm áp lực thuế cho doanh nghiệp vừa và nhỏ; Nâng gói tín dụng ưu đãi cho tiểu thương: Bổ sung 1 tỷ Ringgit cho các quỹ tài chính vi mô dành cho tiểu thương, nâng tổng nguồn vốn năm 2025 lên 6 tỷ Ringgit. Đồng thời, Chính phủ khởi động chương trình hỗ trợ trực tiếp trị giá 200 triệu Ringgit dành cho người bán hàng rong, tiểu thương chợ đêm và phụ nữ kinh doanh tại gia.

Thủ tướng Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim phát biểu trong đêm Quốc khánh. Ảnh: NST.

Thủ tướng Anwar Ibrahim khẳng định, chuỗi giải pháp cấp bách này phản ánh nhất quán cam kết của Chính phủ Malaysia: Mọi thành quả tăng trưởng kinh tế cuối cùng phải đem lại giá trị thực tế và lợi ích trực tiếp cho đời sống Nhân dân.

Động thái được đưa ra trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tiếp tục là vấn đề gây sức ép đối với chính phủ của Thủ tướng Anwar, dù nền kinh tế Malaysia vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng tương đối mạnh, với GDP tăng 6% trong quý II/2026.

Nhật Lệ

Nguồn: NST, Malay Mail.