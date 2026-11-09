Thủ tướng Đức Merz dự kiến đề cử bà Ilse Aigner làm nữ Tổng thống đầu tiên của nước này

Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 8/11 thông báo dự định đề cử bà Ilse Aigner, chính trị gia bang Bavaria, làm Tổng thống tiếp theo của nước này vào năm 2027. Nếu được bầu, bà Aigner sẽ trở thành nữ Tổng thống đầu tiên trong lịch sử Đức.

Ông Merz đưa ra thông báo trên tại một buổi tiệc tối với các lãnh đạo đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU), qua đó xác nhận thông tin được các nguồn tin trong đảng tiết lộ hồi tuần trước.

Bà Aigner, 61 tuổi, là thành viên đảng Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU), đảng anh em của CDU tại bang Bavaria. Hiện bà giữ chức Chủ tịch Nghị viện bang Bavaria. Việc được Thủ tướng Merz đề cử gần như bảo đảm khả năng bà đắc cử trong cuộc bầu cử ngày 30/1/2027, do thành phần cử tri tham gia bỏ phiếu chủ yếu được lựa chọn từ hai viện của Quốc hội Đức.

Nếu đắc cử, bà Aigner sẽ kế nhiệm Tổng thống Frank-Walter Steinmeier, thành viên đảng Dân chủ Xã hội (SPD). Ông Steinmeier nhậm chức năm 2017 và sẽ kết thúc nhiệm kỳ 5 năm thứ hai vào tháng 3/2027, theo quy định giới hạn hai nhiệm kỳ đối với chức vụ Tổng thống.

Theo thông lệ chính trị Đức, các đảng trong liên minh cầm quyền thống nhất lựa chọn một ứng cử viên chung cho chức vụ Tổng thống. Đây là vị trí chủ yếu mang tính nghi lễ, với vai trò đại diện cho các giá trị đạo đức và lương tri của đất nước, đứng trên những bất đồng chính trị giữa các đảng phái. Liên minh cầm quyền hiện nay gồm CDU, CSU và SPD.

Bà Aigner nhận được sự ủng hộ từ SPD, trong đó có nhiều chính trị gia đánh giá cao năng lực và kinh nghiệm của bà. Dưới thời cựu Thủ tướng Angela Merkel, bà từng giữ chức Bộ trưởng Nông nghiệp và nhận được sự tôn trọng của các chính trị gia ngoài đảng CSU.

Bên cạnh đó, cách bà xử lý các vấn đề liên quan đến đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) cực hữu tại nghị viện bang Bavaria cũng được đánh giá cao. Trong bối cảnh tình trạng phân cực chính trị gia tăng, cùng với việc đảng AfD có lập trường phản đối người nhập cư, những người ủng hộ bà Aigner cho rằng bà có thể đóng vai trò giúp xoa dịu căng thẳng chính trị.

Thanh Vân