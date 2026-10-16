Thủ môn xứ Thanh cùng U17 Việt Nam tập trung cao độ chuẩn bị cho World Cup 2026; Nguy cơ hoãn Asian Cup 2027

Libero trẻ nhất Việt Nam Hoài Ân khóc nức nở vì chấn thương; 94% câu lạc bộ chuyên nghiệp ngập trong thua lỗ và nguy cơ phá sản; Khả năng Cristiano Ronaldo chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha?... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (16/10).

Nguy cơ hoãn Asian Cup 2027: AFC cân nhắc dời lịch hoặc đổi địa điểm vì lo ngại an ninh tại Saudi Arabia

Bất ổn an ninh tại Saudi Arabia sau các vụ tấn công bằng tên lửa và UAV vào sân bay quốc tế King Khalid (Riyadh) đang đẩy VCK Asian Cup 2027 trước nguy cơ lớn.

Chủ tịch AFC Salman bin Ibrahim Al Khalifa. Ảnh: AFC

Sự việc khiến nhiều liên đoàn như Nhật Bản, Australia, Hàn Quốc, Singapore cùng FIFPro lo ngại sâu sắc về sự an toàn của người tham dự, thậm chí Nhật Bản cân nhắc khả năng rút lui nếu giải đấu vẫn diễn ra trong bất ổn.

Trước áp lực quốc tế, Chủ tịch AFC Salman bin Ibrahim Al Khalifa cho biết tổ chức này đang theo dõi sát sao tình hình và sẽ đưa ra quyết định chính thức vào cuối tháng 11, trong đó phương án hoãn giải sang năm 2028 được để ngỏ.

Trong lúc chờ thông tin từ cuộc họp AFC sắp tới, đội tuyển Việt Nam vẫn duy trì kế hoạch tập luyện và thi đấu giao hữu theo đúng lịch trình.

Thủ môn xứ Thanh cùng U17 Việt Nam tập trung cao độ chuẩn bị cho World Cup 2026

Để chuẩn bị cho VCK FIFA U17 World Cup 2026 tại Qatar, đội tuyển U17 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland sẽ có các chuyến tập huấn chất lượng tại Hàn Quốc và UAE để cọ xát và rèn luyện thể lực. Mới đây, lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam đã trực tiếp đến thăm, động viên và giao nhiệm vụ cho toàn đội.

Lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam, ban huấn luyện và các cầu thủ U17 Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tại buổi gặp mặt ngày 15/10.

Nằm ở bảng G cùng các đối thủ mạnh gồm Bỉ, New Zealand và Mali, thầy trò HLV Roland đang khẩn trương hoàn thiện chiến thuật.

Thủ môn Tuấn Vũ thuộc biên chế CLB Thanh Hóa.

Đặc biệt, sự góp mặt của thủ môn trẻ Nguyễn Tuấn Vũ đến từ CLB Thanh Hóa trong khung gỗ được kỳ vọng sẽ tạo điểm tựa vững chắc, tiếp thêm sự tự tin để U17 Việt Nam hiên ngang bước ra sân chơi thế giới.

Libero trẻ nhất Việt Nam Hoài Ân khóc nức nở vì chấn thương

Trong ngày thi đấu thứ hai giai đoạn 2 giải bóng chuyền nữ VĐQG 2026, tâm điểm chú ý dồn về tình huống hy hữu của libero mới 14 tuổi Quách Thị Hoài Ân thuộc CLB Xi măng Long Sơn Thanh Hóa.

Trong lúc đau đớn, Hoài Ân còn nói với đồng đội rằng mình có cảm giác như bị “lệch cả hàm”.

Trong trận gặp VTV Bình Điền Long An, cô bất ngờ bị cú đập bóng cực lực của ngoại binh Jess Mruzik dội thẳng vào mặt, khiến Hoài Ân choáng váng và bật khóc nức nở vì đau đớn. Sau sự cố, ngoại binh Mruzik cùng ban huấn luyện đội bóng miền Tây đã chủ động sang thăm hỏi, động viên nữ VĐV trẻ.

Kết quả lượt trận ngày 15/10, Hóa chất Đức Giang Lào Cai xuất sắc đánh bại Hà Nội Tasco Auto 3-1 để soán ngôi đầu bảng, trong khi Thanh Hóa để thua VTV Bình Điền Long An với tỷ số tương tự.

Báo động đỏ cho bóng đá Anh: 94% câu lạc bộ chuyên nghiệp ngập trong thua lỗ và nguy cơ phá sản

Một báo cáo chấn động mới đây từ Cơ quan Quản lý Bóng đá Độc lập (IFR) vạch trần thực trạng đáng báo động của bóng đá xứ sương mù, khi có tới 94% trong tổng số 116 câu lạc bộ chuyên nghiệp tại 5 hạng đấu cao nhất đang thua lỗ và đứng bên bờ vực phá sản.

Bầu không khí u ám đang phủ bóng lên xứ sương mù.

Theo báo cáo, tổng nợ của các CLB dự kiến lên tới 6 tỷ euro vào mùa tới, trong đó nhiều đội bóng không thể tồn tại quá 90 ngày nếu thiếu sự hậu thuẫn tài chính từ các ông chủ.

Thực trạng này cũng phản ánh khoảng cách giàu nghèo ngày càng nới rộng giữa nhóm tinh hoa Ngoại hạng Anh và các giải đấu thấp hơn. Trước nguy cơ thảm họa tài chính, IFR đang kêu gọi phân chia lại nguồn thu công bằng hơn và xây dựng các phương án ứng phó khẩn cấp để bảo vệ nền bóng đá Anh.

Khả năng Cristiano Ronaldo chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha?

Phát biểu tại một buổi ra mắt sách, Elma Aveiro, chị gái của Cristiano Ronaldo nhận định khả năng siêu sao 41 tuổi tiếp tục khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha là không cao sau những mâu thuẫn nghiêm trọng với HLV Jorge Jesus.

Niềm tin giữa Ronalo và HLV Jesus được cho là bị phá hủy hoàn toàn.

Theo Elma, niềm tin giữa hai bên đã bị tổn thương sâu sắc sau vụ việc CR7 tự ý rời trại tập trung vào tháng trước vì bất mãn chuyện phải ngồi dự bị trận gặp Na Uy.

Mặc dù mẹ của Ronaldo là bà Dolores Aveiro từng bật khóc vì sự việc này và Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha vẫn bỏ ngỏ khả năng đón anh trở lại vào đợt tập trung tháng 11 tới, những rạn nứt về mặt tinh thần khiến tương lai của tiền đạo kỳ cựu tại đội tuyển quốc gia trở nên vô cùng bấp bênh.

HS