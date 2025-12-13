Thông báo tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026-2031

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Nghị quyết số 40/NQ-HĐBCQG ngày 29/9/2025 của Hội đồng bầu cử quốc gia; Ủy ban bầu cử tỉnh Thanh Hóa thông báo tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

1. Hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026-2031

Thành phần hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026-2031 thực hiện theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Nghị quyết số 40/NQ-HĐBCQG ngày 29/9/2025 của Hội đồng bầu cử quốc gia (đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Hội đồng bầu cử quốc gia: http://hoidongbaucu.quochoi.vn hoặc Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ Thanh Hóa: https://snv.thanhhoa.gov.vn).

2. Nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026-2031

- Đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI: Nộp 02 bộ hồ sơ ứng cử tại Ủy ban bầu cử tỉnh Thanh Hóa.

- Đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026-2031: Nộp 01 bộ hồ sơ ứng cử tại Ủy ban bầu cử tỉnh Thanh Hóa.

- Người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 trước khi nộp hồ sơ ứng cử cần khai đơn ứng cử và tiểu sử tóm tắt trên Trang thông tin điện tử của Hội đồng bầu cử quốc gia.

3. Thời gian và địa điểm tiếp nhận nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026-2031

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử: Trong giờ hành chính các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày 15/12/2025 và kết thúc vào 17 giờ 00 ngày 01/02/2026. Riêng thứ Bảy, ngày 31/01/2026 và Chủ nhật, ngày 01/02/2026, Ủy ban bầu cử tỉnh Thanh Hóa cử người trực để nhận hồ sơ ứng cử.

- Địa điểm nộp hồ sơ ứng cử: Tại Sở Nội vụ - Cơ quan thường trực của Ủy ban bầu cử tỉnh Thanh Hóa; địa chỉ: Tòa nhà hợp khối Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ, Sở Công Thương; số 30 Nguyễn Duy Hiệu, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa; số điện thoại: 0237.3993.193 hoặc 0237.3753.739.

Ủy ban bầu cử tỉnh Thanh Hóa trân trọng thông báo./.