Thông báo hoạt động Phòng giao dịch Điền Lư Agribank Chi nhánh Bá Thước Thanh Hóa

Căn cứ Thông tư số 32/2024/TT-NHNN ngày 30/6/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại; Căn cứ Công văn số 1816/KV6-QLGS1 ngày 21/8/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Khu vực 7; Căn cứ Quyết định số 3031/QĐ-NHNo-TCNS ngày 29/8/2025 của Người đại diện theo pháp luật - Tổng Giám đốc Agribank về việc thay đổi Chi nhánh quản lý, tên gọi, địa điểm Phòng giao dịch.

Agribank Chi nhánh Thanh Hóa thông báo hoạt động Phòng giao dịch Điền Lư Agribank Chi nhánh Bá Thước Thanh Hóa kể từ ngày 27 tháng 9 năm 2025 như sau:

-Tên gọi: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bá Thước Thanh Hóa - Phòng giao dịch Điền Lư.

Tên viết bằng tiếng nước ngoài: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development - Ba Thuoc Thanh Hoa Branch - Dien Lu Transaction Office.

Tên viết tắt: Agribank Chi nhánh Bá Thước Thanh Hóa - Phòng giao dịch Điền Lư

-Địa chỉ: xã Điền Lư, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

- Số điện thoại: 02373.584.789

Agribank Chi nhánh Thanh Hóa thông báo để Quý cơ quan, Quý khách hàng được biết và tiện trong giao dịch.

Trân trọng thông báo!

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thuần Phong