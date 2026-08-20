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Thiếu cục bộ sách giáo khoa, phụ huynh phải đi nhiều nơi tìm mua

Kim Dung
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(Baothanhhoa.vn) - Những năm trước, gần năm học mới, phần lớn phụ huynh đã mua đủ sách cho con. Năm nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, nhu cầu mua sách vẫn tăng cao do một số đầu sách thiếu cục bộ, phụ huynh phải tìm mua nhiều nơi, thậm chí mua từng cuốn lẻ để đủ bộ.

Thiếu cục bộ sách giáo khoa, phụ huynh phải đi nhiều nơi tìm mua

Những năm trước, gần năm học mới, phần lớn phụ huynh đã mua đủ sách cho con. Năm nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, nhu cầu mua sách vẫn tăng cao do một số đầu sách thiếu cục bộ, phụ huynh phải tìm mua nhiều nơi, thậm chí mua từng cuốn lẻ để đủ bộ.

Thiếu cục bộ sách giáo khoa, phụ huynh phải đi nhiều nơi tìm mua

Cận kề năm học mới, nhiều phụ huynh đi khắp nơi tìm sách cho con.

Phụ huynh loay hoay tìm sách

Ngay từ đầu hè, anh Nguyễn Minh Tiến ở xã Yên Phú đã mua sách cho con chuẩn bị vào lớp 4. Tuy nhiên, bộ sách vẫn thiếu một số cuốn bài tập. Để tìm mua bổ sung, anh phải di chuyển gần 40km xuống khu vực phường Hạc Thành.

“Gia đình mua cho con một bộ sách rồi, nhưng thiếu vài quyển bài tập. Xuống đây tìm một vài cửa hàng song đều không có”, anh Tiến chia sẻ.

Thiếu cục bộ sách giáo khoa, phụ huynh phải đi nhiều nơi tìm mua

Đi tìm rất nhiều nhà sách, anh Nguyễn Minh Tiến vẫn không thể mua đủ bộ SGK lớp 4 cho con.

Không chỉ phụ huynh, các cửa hàng bán lẻ sách cũng gặp khó khăn do nguồn cung một số đầu sách không đáp ứng kịp nhu cầu.

Chị Nguyễn Thị Huế, chủ một cửa hàng sách tại phường Quảng Phú cho biết trước đây chỉ cần gửi đơn là nhà sách cung cấp đủ. Năm nay, có những đơn hàng phải chờ cả tuần, thậm chí nửa tháng nhưng vẫn chưa có sách.

“Tôi lấy những đầu sách giáo khoa (SGK) tiểu học, THCS cho học sinh đang thiếu. Mỗi ngày phải đi vài lần lấy sỉ nhưng không lấy được đầu sách nào. Đôi khi phải đi mua từng quyển lẻ về để ghép đủ bộ cho học sinh”, chị Huế cho biết.

Thiếu cục bộ ở nhiều khối lớp

Năm học 2026-2027 đánh dấu lần đầu tiên sau nhiều năm SGK được sử dụng thống nhất trên toàn quốc bằng bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Việc chuyển sang một bộ sách thống nhất khiến nhu cầu một số đầu sách tăng cao trong cùng thời điểm, trong khi nguồn cung chưa đáp ứng kịp, dẫn đến tình trạng thiếu cục bộ tại một số điểm bán trên địa bàn Thanh Hóa.

Ghi nhận tại các nhà sách cho thấy tình trạng thiếu sách xuất hiện ở nhiều khối lớp, tập trung ở các lớp 4, 5, 8, 9, 11 và 12. Mỗi bộ sách thường thiếu một vài đầu sách khác nhau. Có trường hợp SGK đã có nhưng sách bài tập lại thiếu, khiến phụ huynh chưa thể mua trọn bộ.

Thiếu cục bộ sách giáo khoa, phụ huynh phải đi nhiều nơi tìm mua

Tại nhiều nhà sách, phụ huynh phải tìm mua từng cuốn lẻ vì không còn đủ bộ.

Anh Nguyễn Viết Dũng, quản lý Nhà sách Tiến Thọ (phường Hạc Thành) cho biết: “Năm nay, hầu như các đầu sách về thì sách giáo khoa đủ nhưng lại thiếu sách bài tập, vì vậy khách hàng không mua được đủ bộ. Lượng khách đến tìm những đầu sách còn thiếu rất nhiều”.

Tìm hiểu tại Hiệu sách Nhân dân thành phố (phường Hạc Thành), bà Lê Thị Lan - nhân viên bán hàng, cho biết: “Năm ngoái chủ yếu khan hiếm bộ sách Cánh Diều, năm nay chuyển sang bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Các đầu sách đang thiếu chủ yếu là Khoa học, Lịch sử, Địa lý và Mỹ thuật. Các nhà xuất bản có in nhưng chưa đủ. Phụ huynh đến mua thiếu thì phải chờ, có thể đến giữa tháng 9 mới đủ hết sách”.

Trước tình trạng thiếu cục bộ một số đầu sách, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đang in bổ sung khoảng 9 triệu bản sách giáo khoa và 1 triệu bản sách bài tập. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp, bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời.

Kim Dung

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    Chủ động điều phối, bảo đảm đủ sách giáo khoa trước ngày khai giảng

    Ngày 17/8, thông tin về công tác cung ứng sách giáo khoa, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết tính đến ngày 15/8, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cùng hệ thống các công ty phát hành đã hoàn thành cung ứng ra thị trường 220 triệu bản sách giáo khoa và 76 triệu bản sách bài tập, sách tham khảo, cơ bản đáp ứng nhu cầu trước thềm năm học mới 2026-2027.

Từ khóa:

#mua #Phụ huynh #Sách giáo khoa #phường Hạc Thành #Minh Tiến #Bộ giáo dục và đào tạo #xã Yên Phú #Năm học mới #Quảng Phú #tình trạng

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