Thiết kế nhà chuẩn phong thủy: 3 yếu tố quan trọng khách hàng cần lưu ý

Khi xây nhà, bên cạnh yếu tố thẩm mỹ và công năng, phong thủy cũng là vấn đề được nhiều khách hàng quan tâm. Một phương án thiết kế phù hợp không chỉ giúp tối ưu không gian sống mà còn tạo cảm giác hài hòa, mang lại sự an tâm trong quá trình sử dụng. Trong đó, hướng cửa, màu sắc và cách bố trí các khu vực chức năng là những yếu tố thường được cân nhắc ngay từ giai đoạn lên ý tưởng.

Một phương án thiết kế phù hợp cần hài hòa giữa công năng, thẩm mỹ và phong thủy.

Hướng cửa chính - Yếu tố quan trọng trong phong thủy nhà ở

Theo quan niệm phong thủy, cửa chính là nơi đón luồng khí vào nhà, vì vậy hướng cửa cần được xác định phù hợp với tuổi và mệnh. Tuy nhiên, việc lựa chọn hướng cửa cũng cần kết hợp với điều kiện thực tế như hướng nắng, hướng gió, vị trí khu đất.

Khách hàng có thể tham khảo hướng nhà hợp mệnh ở dưới đây:

Mệnh Hướng phù hợp (tham khảo) Mệnh Kim Tây, Tây Bắc Mệnh Mộc Đông, Đông Nam Mệnh Thủy Bắc Mệnh Hỏa Nam Mệnh Thổ Đông Bắc, Tây Nam

Ngoài ra, cửa chính nên có kích thước cân đối, thông thoáng và tránh bị che chắn bởi các vật cản lớn để tạo cảm giác rộng rãi, thuận tiện cho việc lưu thông không khí và ánh sáng.

Trên thực tế, nếu khu đất không cho phép chọn đúng hướng hợp mệnh, kiến trúc sư có thể điều chỉnh bằng cách bố trí sảnh đệm, cửa phụ hoặc tổ chức không gian khoa học để giảm ảnh hưởng của hướng xấu.

Hướng cửa chính là yếu tố quan trọng trong phong thủy nhà ở.

Lựa chọn màu sắc phù hợp bản mệnh

Màu sắc không chỉ tạo điểm nhấn cho kiến trúc mà còn ảnh hưởng tới cảm giác không gian, tâm lý và sự hài hòa trong tổng thể ngôi nhà. Theo phong thủy, mỗi bản mệnh sẽ phù hợp với những nhóm màu tương sinh hoặc tương hợp khác nhau, giúp quý khách hàng cảm thấy dễ chịu và thuận lợi hơn trong sinh hoạt hằng ngày.

Những màu sắc hợp mệnh mà khách hàng có thể tham khảo:

- Mệnh Kim: Ưu tiên trắng, kem, xám hoặc các gam màu ánh kim.

- Mệnh Mộc: Phù hợp với xanh lá, xanh rêu và các tông màu gỗ tự nhiên.

- Mệnh Thủy: Có thể lựa chọn xanh dương, đen hoặc trắng.

- Mệnh Hỏa: Thích hợp với đỏ, cam, hồng, tím hoặc xanh lá.

- Mệnh Thổ: Nên sử dụng vàng, nâu đất hoặc các gam màu trung tính ấm

Trong thiết kế thực tế, không nên sử dụng một màu duy nhất cho toàn bộ ngôi nhà. Giải pháp được nhiều kiến trúc sư áp dụng đó là chọn màu sắc hợp mệnh làm màu nhấn tại các khu vực chính, sau đó kết hợp với các gam màu trung tính để tạo sự hiện đại, không tạo sự nhàm chán và bền vững theo thời gian.

Với các mẫu thiết kế nhà hiện đại thì việc lựa chọn màu sắc phù hợp với với phong thủy ngôi nhà đang được rất nhiều các gia chủ quan tâm.

Lựa chọn màu sắc phù hợp bản mệnh.

Bố cục không gian cần được tính toán khoa học

Một ngôi nhà có bố cục hợp lý sẽ mang lại sự thuận tiện trong sinh hoạt và giúp các không gian kết nối hài hòa với nhau. Đây cũng là tiêu chí được nhiều gia chủ ưu tiên nhằm tối ưu công năng, tạo sự thông thoáng và nâng cao trải nghiệm sử dụng cho các thành viên trong gia đình.

Thông thường, phòng khách được bố trí gần cửa chính để đón sáng và tạo sự thông thoáng. Khu bếp nên được sắp xếp gọn gàng, tránh đối diện trực tiếp cửa chính hoặc cửa nhà vệ sinh. Phòng ngủ cần ưu tiên sự yên tĩnh, thông thoáng và đảm bảo tính riêng tư, trong khi phòng thờ thường được đặt ở vị trí trang nghiêm, phù hợp với tổng thể kiến trúc.

Bố cục không gian cần được tính toán khoa học.

Sự cân bằng giữa phong thủy và công năng sử dụng

Tuy phong thủy là một trong những yếu tố được nhiều khách hàng quan tâm khi xây nhà ở, nhưng đây không nên là tiêu chí duy nhất để quyết định toàn bộ phương án xây dựng. Một thiết kế nhà đẹp và tiện nghi cần có sự cân bằng giữa phong thủy, công năng sử dụng và ngân sách đầu tư.

Ngay từ giai đoạn thiết kế, việc trao đổi với kiến trúc sư sẽ giúp quý vị đưa ra những giải pháp phù hợp với diện tích khu đất, nhu cầu sử dụng và định hướng lâu dài của gia đình.

Trường Sinh đồng hành kiến tạo không gian sống đẹp

Với kinh nghiệm thiết kế nhiều công trình nhà phố, biệt thự và nhà ở dân dụng, Kiến trúc Trường Sinh luôn tư vấn phương án phù hợp dựa trên đặc điểm khu đất, công năng sử dụng và mong muốn của từng khách hàng.

Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, đội ngũ kiến trúc sư cũng cân nhắc các yếu tố phong thủy một cách hợp lý, góp phần tạo nên không gian sống hài hòa, tiện nghi và bền vững theo thời gian.

Trường Sinh đồng hành kiến tạo không gian sống đẹp.