THÉP SATA CUNG CẤP TÔN CÁCH NHIỆT HOA SEN CHO MÁI NHÀ XƯỞNG HIỆN ĐẠI

Trong xu hướng xây dựng xanh và tiết kiệm năng lượng ngày nay, Tôn Cách Nhiệt Hoa Sen được xem là giải pháp tối ưu giúp bảo vệ công trình trước tác động của thời tiết khắc nghiệt. Với nhiều ưu điểm vượt trội về khả năng chống nóng, chống ồn và độ bền cao, sản phẩm này đang được tin dùng rộng rãi trong các nhà xưởng, kho bãi, trung tâm thương mại và khu dân cư.

Tại TP. Hồ Chí Minh và khu vực lân cận, Sắt Thép SATA tự hào là đơn vị phân phối chính hãng Tôn Cách Nhiệt Hoa Sen, mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cùng dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật tận tâm.

CẤU TẠO TÔN CÁCH NHIỆT HOA SEN

Tôn Cách Nhiệt Hoa Sen của Sắt Thép SATA là lựa chọn lý tưởng cho các công trình mong muốn tăng cường khả năng chống nóng và giảm thiểu tiếng ồn. Được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại và tích hợp các công nghệ tiên tiến

Nhờ cấu trúc đặc biệt này, sản phẩm vừa mang lại hiệu quả chống nóng cao, vừa giúp giảm thiểu chi phí điện năng cho hệ thống điều hòa.

Tôn Cách Nhiệt Hoa Sen . Ảnh: Sắt thép Sata

ƯU ĐIỂM NỔI BẬT CỦA TÔN CÁCH NHIỆT HOA SEN

Khả năng cách nhiệt vượt trội: Giúp giảm nhiệt độ mái nhà từ 5–10°C, tạo không gian mát mẻ, thoải mái.

Giảm ồn hiệu quả: Lớp PU hấp thụ tiếng mưa, tiếng gió, thích hợp cho các khu vực sản xuất, kho hàng.

Độ bền cao: Sử dụng tôn Hoa Sen chính hãng với lớp mạ chống oxy hóa, tuổi thọ có thể lên đến 20 năm.

Thẩm mỹ sang trọng: Màu sắc đa dạng, phù hợp cho nhiều phong cách công trình khác nhau.

Lắp đặt nhanh – tiết kiệm chi phí: Trọng lượng nhẹ, dễ thi công, giúp rút ngắn thời gian và chi phí xây dựng.

ỨNG DỤNG CỦA TÔN CÁCH NHIỆT HOA SEN

Sản phẩm được ứng dụng rộng rãi trong:

Nhà xưởng công nghiệp

Kho lạnh, kho chứa hàng

Nhà ở dân dụng, biệt thự, văn phòng

Trường học, bệnh viện, khu thương mại

Đặc biệt, tôn cách nhiệt Hoa Sen còn là lựa chọn lý tưởng cho các công trình yêu cầu kiểm soát nhiệt độ và hạn chế tiếng ồn cao .

Tôn Cách Nhiệt Hoa Sen . Ảnh: Sắt thép Sata

VÌ SAO NÊN CHỌN TÔN CÁCH NHIỆT HOA SEN TẠI SẮT THÉP SATA?

Sản phẩm chính hãng 100% từ Tập đoàn Hoa Sen.

Giá thành cạnh tranh , báo giá minh bạch theo từng độ dày và quy cách.

Dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp : Đội ngũ kỹ thuật SATA luôn sẵn sàng hỗ trợ chọn loại tôn phù hợp nhất cho từng công trình.

Hệ thống nhà máy rộng khắp , đảm bảo giao hàng nhanh tại TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai và các tỉnh miền Nam.

LIÊN HỆ BÁO GIÁ TÔN CÁCH NHIỆT HOA SEN TẠI SATA

SẮT THÉP SATA – Nhà phân phối tôn Hoa Sen, tôn cách nhiệt, tôn Lysaght, tôn đổ sàn, tôn lấy sáng uy tín hàng đầu. Chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng giải pháp vật liệu xây dựng tối ưu , bền đẹp và tiết kiệm chi phí.

Văn Phòng: Số 47 Đường Số 12, Khu Đô Thị Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. MST: 0314964975 Nhà Máy: 80A Quốc lộ 1A, P. Hiệp Bình, TP. HCM

Hotline: 0286.270.2808 – 0286.270.2809 Email: satasteel789@gmail.com Website: thepsata.com.vn