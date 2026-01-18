ASEAN Para Games 13: Cùng nhau tạo nên niềm tự hào

Tối 17/1, Ban Tổ chức ASEAN Para Games 13 đã tổ chức lễ thượng cờ và chào mừng 10 đoàn thể thao tham dự Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 13 năm 2025.

Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam. (Ảnh: TTXVN phát)

Nghi thức ghi nhận sự có mặt chính thức của 10 đoàn thể thao tham dự ASEAN Para Games diễn ra tại quảng trường Thao Suranari, tỉnh Nakhon Ratchasima, Đông Bắc Thái Lan.

Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam có 30 thành viên, do Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam, bà Lê Thị Hoàng Yến làm trưởng đoàn tham dự lễ Thượng cờ.

Tại lễ thượng cờ, đại diện Ban tổ chức ASEAN Para Games 13 đã gửi lời chào mừng trân trọng tới các đoàn tham dự Đại hội.

Với khẩu hiệu “Create Pride Together” (Cùng nhau tạo nên niềm tự hào), Ban tổ chức ASEAN Para Games 13 mong muốn sự kiện thể thao này sẽ là nơi các vận động viên có thể cùng nhau tạo nên những niềm tự hào của mỗi người.

Thay mặt Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam, Trưởng đoàn Lê Thị Hoàng Yến tặng đại diện Ban tổ chức bình trà bằng gốm Bát Tràng Ngay sau lễ Thượng cờ là tiết mục văn nghệ chào mừng các đoàn đã chính thức có mặt và tham dự ASEAN Para Games 13.

Với hình tượng những chú mèo - biểu tượng của vùng đất Nakhon Ratchsima, tiết mục văn nghệ mang đậm dấu ấn văn hóa địa phương này chính là lời chào mừng các đoàn tham dự ASEAN Para Games 13.

ASEAN Para Games lần thứ 13 sẽ chính thức bước vào thi đấu từ ngày 20-26/1 với 19 môn thể thao và 493 bộ huy chương. Các môn thi đấu bao gồm bowling, bơi lội, điền kinh, bóng đá 5 người (mù), bóng đá 7 người (CP), bóng rổ xe lăn, bắn cung, bắn súng, bóng bàn, cầu lông, bóng ném, boccia, cử tạ, bóng chuyền, judo, đấu kiếm xe lăn, đạp xe, cờ vua và quần vợt xe lăn.

Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam gồm 185 thành viên, trong đó có 140 vận động viên, tham gia thi đấu 11 môn thể thao gồm: điền kinh, bơi, cử tạ, cầu lông, bóng bàn, cờ vua, judo, boccia, bắn cung, quần vợt xe lăn và đấu kiếm xe lăn. Đoàn đặt mục tiêu giành từ 40-50 huy chương vàng, phấn đấu xếp trong nhóm 4-5 quốc gia dẫn đầu./.

Theo TTXVN