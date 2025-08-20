Thành Vinh quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I

Với phương châm hành động “Đoàn kết - Trách nhiệm - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thành Vinh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra ngày 15 - 16/8/2025, với sự có mặt của 167 đại biểu, đại diện cho 972 đảng viên của Đảng bộ, đã đề ra 3 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá và nhiều chỉ tiêu khác. Đây vừa là thách thức, vừa là động lực để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thành Vinh phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, phát triển toàn diện và bền vững, phấn đấu đến năm 2030 đạt xã NTM.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hiệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thành Vinh nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: P.V

Một nhiệm kỳ nhiều nỗ lực

Xã Thành Vinh thành lập trên cơ sở hợp nhất 4 xã: Thành Vinh, Thành Yên, Thành Mỹ và Thành Minh, với diện tích tự nhiên 115,47km2, dân số 27.008 người sinh sống ở 32 thôn. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các xã cũ đã phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, khắc phục khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đã đề ra.

Nhiệm kỳ 2020-2025, ban chấp hành đảng bộ các xã trước khi sáp nhập đã xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện các chương trình trọng tâm, khâu đột phá; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và cụ thể hóa thành các nội dung công việc để triển khai thực hiện nghiêm túc với quyết tâm chính trị cao, đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần quan trọng vào thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trên địa bàn toàn xã, với các chương trình trọng tâm như: Phát triển nông nghiệp và XDNTM. Ngoài việc triển khai thực hiện sản xuất trên 150ha mía cánh đồng lớn, từng bước áp dụng cơ giới hóa đồng bộ vào sản xuất; duy trì và mở rộng sản phẩm OCOP; ứng dụng khoa học - kỹ thuật như nhà giàn, nhà lưới, tưới nhỏ giọt vào sản xuất, nâng cao năng suất, sản lượng, giá trị trong sản xuất nông nghiệp, điều thấy rõ nhất là tổng kinh phí huy động thực hiện XDNTM trong nhiệm kỳ đạt trên 100 tỷ đồng; có 11/32 thôn được công nhận đạt chuẩn thôn NTM. Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững được quan tâm chỉ đạo thực hiện, với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. Kết quả đáng biểu dương nhất là tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm giai đoạn 2021-2025 là 7,05%; tỷ lệ lao động được đào tạo bình quân là 68,5%, đã tạo việc làm mới cho hơn 3.000 người. Các chương trình thu hút đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng, kinh tế - xã hội cũng là điểm nhấn, với tổng vốn đầu tư đến năm 2025 đạt 189,08 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, nhiệm kỳ 2020-2025, xã còn đạt được kết quả đáng ghi nhận trong khâu đột phá về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, tạo sự chuyển biến rõ nét trong sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ; đột phá trong quy hoạch, trồng, sản xuất và chế biến các sản phẩm từ cây sả. Đến nay, diện tích cây sả của địa phương là hơn 300ha, trở thành vùng trọng điểm cho vùng nguyên liệu tinh dầu sả OCOP, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho Nhân dân.

Quyết tâm tạo bước đột phá mới

Nhiệm kỳ 2025-2030, với phương châm “Đoàn kết - Trách nhiệm - Đổi mới - Phát triển" đã đặt ra cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thành Vinh những nhiệm vụ cụ thể. Trong đó có 11 chỉ tiêu về kinh tế, 7 chỉ tiêu về văn hóa - xã hội; 3 chỉ tiêu về môi trường; 1 chỉ tiêu về an ninh trật tự; 2 chỉ tiêu về xây dựng Đảng và 2 chỉ tiêu về chuyển đổi số.

Để đảm bảo hoàn thành mục tiêu về tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn xã, phấn đấu tỷ lệ tăng thu ngân sách bình quân hằng năm đạt 6% trở lên, quan trọng nhất là phải thay đổi tư duy. Từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp để tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, đáp ứng yêu cầu, mục tiêu phát triển kinh tế bền vững. Phấn đấu giai đoạn 2026-2030, tích tụ tăng thêm 520ha, trong đó diện tích đất sản xuất nông nghiệp được ứng dụng công nghệ cao đạt từ 100ha trở lên, hướng đến nền nông nghiệp hiệu quả, bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu. Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả các vùng nguyên liệu đã có thị trường tiêu thụ ổn định; tăng cường vận động, thu hút các nhà máy chế biến sâu gắn với quy hoạch, phát triển các vùng chuyên canh các cây trồng có lợi thế. Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại tập trung, công nghệ cao theo chuỗi giá trị. Đổi mới tư duy trong thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm theo hướng thực chất, hiệu quả, tạo ra các sản phẩm OCOP mới có lợi thế cạnh tranh cao trên thị trường. Khuyến khích phát triển các loại hình kinh tế tư nhân, kinh tế hợp tác để tăng cường liên doanh, liên kết, khắc phục tình trạng nhỏ lẻ, manh mún trong sản xuất...

Một tiết mục hát múa ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thành Vinh lần thứ I. Ảnh: P.V

Kêu gọi thu hút đầu tư phát triển doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động để giải quyết việc làm tại chỗ cho người lao động tại địa phương. Làm tốt công tác huy động nguồn vốn, thực hiện quản lý nguồn vốn vay đúng đối tượng, đúng chương trình, mục tiêu của Nhà nước và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của xã. Tăng cường thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh doanh thương mại, dịch vụ; tiếp tục chuyển đổi mô hình kinh doanh gắn với đầu tư nâng cấp hệ thống chợ dân sinh, xây dựng chợ và cửa hàng an toàn thực phẩm.

Đối với lĩnh vực văn hóa - xã hội, sẽ tập trung đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số; quan tâm, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - thể thao trên địa bàn; tập trung đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; huy động tối đa các nguồn lực đầu tư cho cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; giải quyết việc làm, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân; quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu; thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục và thi hành pháp luật theo Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Xã cũng sẽ tập trung xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, toàn diện; lực lượng công an thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cần phải đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy đảm bảo tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; củng cố, xây dựng tổ chức đảng; nâng cao chất lượng đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; tiếp tục tập trung chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã đặt ra 2 khâu đột phá đó là: Xây dựng và phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục và thủy lợi; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Điều này vừa đặt ra nhiều thách thức, đòi hỏi sự nỗ lực lớn, nhưng cũng đồng thời là cơ hội để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thành Vinh khẳng định quyết tâm.

Phát huy những kết quả, bài học kinh nghiệm được đúc kết từ nhiệm kỳ trước, cùng với truyền thống lịch sử, văn hóa, ý chí tự lực, tự cường và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tin rằng Ban Chấp hành Đảng bộ xã sẽ cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong xã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trần Ngọc Chung

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thành Vinh