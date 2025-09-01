Thanh niên xung kích hỗ trợ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, lực lượng đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đã trở thành “cánh tay nối dài” của chính quyền địa phương trong việc giúp người dân giải quyết nhanh chóng, chính xác các thủ tục hành chính, tiếp cận dịch vụ công trực tuyến... Từ đó, không chỉ mang lại sự hài lòng của Nhân dân mà còn phát huy được vai trò xung kích của tuổi trẻ.

Đoàn viên thanh niên phường Quảng Phú hỗ trợ người dân cài đặt các ứng dụng số.

Từ sáng sớm, các ĐVTN đã có mặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Quảng Phú để hướng dẫn người dân kê khai thông tin, chuẩn bị giấy tờ, lấy số thứ tự và thực hiện các thủ tục hành chính... Phó Bí thư Đoàn phường Quảng Phú, Lê Thị Thanh, cho biết: Ngay từ khi phường bắt đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đoàn phường đã thành lập 7 đội hình thanh niên xung kích bố trí phụ trách tại các tổ dân phố trên địa bàn. Đồng thời, phân công 3 ĐVTN túc trực thường xuyên tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường để hỗ trợ người dân trong việc tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, tư vấn và hướng dẫn thực hiện thủ tục cần thiết, cài đặt các ứng dụng số như thanh toán điện tử, VNeID và các nền tảng số khác. Đặc biệt, đối với người dân đi lại khó khăn hoặc gặp trở ngại trong việc tiếp cận công nghệ, đoàn phường còn bố trí ĐVTN xuống các tổ dân phố để hỗ trợ trực tiếp người dân hoặc tình nguyện đưa đón người dân đến Trung tâm Phục vụ hành chính công phường để làm các thủ tục. Để đảm bảo chất lượng hỗ trợ, đoàn phường đã phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tập huấn kỹ lưỡng cho ĐVTN về quy trình, thủ tục hành chính. Đồng thời, cũng quán triệt ĐVTN cần phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ niềm nở, nhiệt tình đảm bảo hỗ trợ người dân một cách hiệu quả và nhanh chóng nhất.

Từ sự hỗ trợ tận tình của ĐVTN, nhiều người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Quảng Phú tỏ ra khá hài lòng. Bà Lê Thị Hương, người dân đến làm thủ tục đất đai, cho hay: "Khi đi làm thủ tục tôi rất lo lắng, bởi không thông thạo việc thực hiện các thao tác trên điện thoại. Tuy nhiên, được sự hướng dẫn tận tình, trách nhiệm của ĐVTN trong việc thực hiện các quy trình, thủ tục, nên hồ sơ của tôi đã được xử lý một cách nhanh chóng, hiệu quả. Do đó, tôi rất hài lòng".

Có mặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Cẩm Thủy - địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, càng thấy rõ được vai trò của các ĐVTN trong việc hỗ trợ người dân giải quyết các thủ tục hành chính. Bí thư Đoàn xã Cẩm Thủy Trần Thị Thúy, cho biết: "Trên địa bàn xã hiện có gần 50% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, do đó việc tiếp cận công nghệ đối với người dân cũng còn hạn chế. Để giúp người dân tiếp cận được công nghệ số, ĐVTN trong xã đã bố trí lực lượng thay nhau hỗ trợ tại 2 điểm là Trung tâm Phục vụ hành chính công xã và trụ sở công an xã. Tại các điểm này, ĐVTN đã tích cực hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện thao tác cơ bản trên máy tính, điện thoại, cài đặt và sử dụng ứng dụng VNeID, tài khoản định danh điện tử, hướng dẫn người dân đăng ký làm các thủ tục hưởng trợ cấp hưu trí xã hội... Bên cạnh đó, các ĐVTN còn tích cực “đến từng ngõ, gõ từng nhà” để “cầm tay chỉ việc”, giúp người dân tiếp cận chính quyền số một cách nhanh nhất. Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến bà con.

Trên thực tế, sau khi toàn tỉnh đi vào vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, lượng người dân đến đăng ký giải quyết thủ tục hành chính tại các trung tâm phục vụ hành chính công ở các xã, phường rất lớn. Tuy nhiên, nhờ có sự hỗ trợ nhiệt tình của ĐVTN trong việc hướng dẫn người dân thực hiện các thao tác, thủ tục cần thiết đã góp phần cùng chính quyền địa phương giải quyết nhanh chóng, chính xác, kịp thời, hiệu quả các thủ tục hành chính, đáp lại sự hài lòng của Nhân dân. Xác định hoạt động hỗ trợ vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và cung cấp dịch vụ công trực tuyến là một trong những hoạt động trọng tâm, quan trọng nhất của chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2025, do đó, trên cơ sở đặc điểm, tình hình hoạt động của chính quyền địa phương, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã tích cực, chủ động triển khai thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện thường xuyên túc trực tại các xã, phường trong toàn tỉnh để hỗ trợ vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại cơ sở. Đồng thời, tích cực chỉ đạo các cơ sở đoàn tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của các đội hình thanh niên tình nguyện trong việc hỗ trợ người dân. Tổ chức tập huấn cho các tình nguyện viên nắm vững thao tác trên ứng dụng VNeID, cổng dịch vụ công trực tuyến, tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào “Bình dân học vụ số”... Từ đó, để ĐVTN phát huy được vai trò của mình trong việc hỗ trợ, đồng hành cùng chính quyền và Nhân dân ở cơ sở cũng như hướng tới xây dựng chính quyền số, xã hội số ngay tại địa phương.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt