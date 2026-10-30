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Thành lập Chi bộ Công ty TNHH Dụng cụ thể thao Sunrise

Minh Hiếu (CTV)
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 30/10, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hoằng Lộc tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Chi bộ Công ty TNHH Dụng cụ thể thao Sunrise, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là tổ chức Đảng khối doanh nghiệp đầu tiên của xã Hoằng Lộc và khu vực Hoằng Hóa cũ.

Thành lập Chi bộ Công ty TNHH Dụng cụ thể thao Sunrise

Sáng 30/10, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hoằng Lộc tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Chi bộ Công ty TNHH Dụng cụ thể thao Sunrise, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là tổ chức Đảng khối doanh nghiệp đầu tiên của xã Hoằng Lộc và khu vực Hoằng Hóa cũ.

Thành lập Chi bộ Công ty TNHH Dụng cụ thể thao Sunrise

Lãnh đạo xã Hoằng Lộc trao Quyết định thành lập Chi bộ công ty TNHH Dụng cụ thể thao Sunrise.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Đảng ủy xã Hoằng Lộc đã công bố quyết định thành lập Chi bộ Công ty TNHH Dụng cụ thể thao Sunrise; quyết định chỉ định Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Trần Văn Hợp, Giám đốc công ty được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Chi bộ.

Công ty TNHH Dụng cụ thể thao Sunrise hoạt động trong lĩnh vực sản xuất hàng may mặc xuất khẩu, hiện tạo việc làm ổn định cho trên 500 công nhân, với mức thu nhập bình quân từ 10-12 triệu đồng/người/tháng.

Thành lập Chi bộ Công ty TNHH Dụng cụ thể thao Sunrise

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh tặng sách cho Công ty TNHH Dụng cụ thể thao Sunrise.

Việc thành lập chi bộ góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong khu vực kinh tế tư nhân, phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng tại doanh nghiệp, đồng thời tạo nền tảng để Đảng bộ xã Hoằng Lộc tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, thành lập tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp trên địa bàn.

Minh Hiếu (CTV)

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