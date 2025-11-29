Thanh Hóa tăng cường công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tác hại của thuốc lá

Những năm qua, công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm triển khai đồng bộ, từng bước đi vào chiều sâu. Thông qua việc hoàn thiện thể chế, tăng cường phối hợp liên ngành, đẩy mạnh truyền thông và siết chặt quản lý thị trường, tỉnh đã và đang nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này, góp phần bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Hội nghị tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá tại các cơ sở y tế.

Xác định PCTHTL là nhiệm vụ quan trọng, mang tính lâu dài, trong giai đoạn 2023–2024, Sở Y tế – cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo PCTHTL tỉnh – đã chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Trung ương, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Nổi bật là việc kiện toàn Ban Chỉ đạo PCTHTL tỉnh; ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia về PCTHTL đến năm 2030; điều chỉnh, bổ sung các văn bản chỉ đạo liên quan đến quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Các văn bản này đã tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất, làm cơ sở để các sở, ban, ngành và địa phương triển khai thực hiện hiệu quả Luật PCTHTL. Trên cơ sở chỉ đạo của tỉnh, 100% địa phương đã thành lập Ban Chỉ đạo PCTHTL, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm sự chỉ đạo xuyên suốt từ tỉnh đến cơ sở.

Cùng với việc hoàn thiện thể chế, công tác thông tin, giáo dục, truyền thông về PCTHTL được triển khai rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng. Các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị – xã hội và chính quyền các cấp đã phối hợp với các cơ quan báo chí của tỉnh xây dựng nhiều chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, phóng sự tuyên truyền về tác hại của thuốc lá; phổ biến các quy định của Luật PCTHTL và các văn bản hướng dẫn thi hành. Nội dung tuyên truyền được lồng ghép linh hoạt trong các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt cơ quan, đơn vị; đăng tải thường xuyên trên các cổng thông tin điện tử, nền tảng mạng xã hội chính thống, góp phần từng bước nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trong việc xây dựng môi trường không khói thuốc.

Công tác quản lý, cấp phép kinh doanh thuốc lá truyền thống trên địa bàn tỉnh được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Các thủ tục hành chính về cấp giấy phép sản xuất, kinh doanh thuốc lá được niêm yết công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện.

UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và các lực lượng chức năng tăng cường nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm như khu vực biên giới, cửa khẩu, bến xe, nhà ga, Cảng hàng không Thọ Xuân... nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển, buôn bán thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả.

Lực lượng quản lý thị trường thường xuyên rà soát các cơ sở kinh doanh thuốc lá, tập trung kiểm tra việc bày bán thuốc lá tại chợ, cửa hàng, nhà hàng, khách sạn và các cơ sở dịch vụ. Qua đó đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm, chủ yếu là kinh doanh thuốc lá điếu nhập lậu và kinh doanh thuốc lá không có giấy chứng nhận đủ điều kiện theo quy định.

Đội Quản lý thị trường số 5 tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh thuốc lá.

Theo báo cáo của Đội Quản lý thị trường số 5 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa), từ ngày 25/6 đến 16/7/2025, đơn vị đã phát hiện, kiểm tra và xử lý 3 vụ vi phạm trong hoạt động kinh doanh thuốc lá, với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính 37,5 triệu đồng. Bên cạnh xử lý vi phạm, các lực lượng chức năng cũng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTHTL cho các hộ kinh doanh và người tiêu dùng, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác PCTHTL trên địa bàn tỉnh vẫn còn không ít khó khăn. Các đối tượng buôn lậu thuốc lá truyền thống, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng ngày càng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi; hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ, mua bán trực tuyến diễn ra lén lút, khó kiểm soát. Trong khi đó, lực lượng chức năng còn mỏng, phương tiện, kinh phí hạn chế; công tác phối hợp liên ngành ở một số nơi chưa thật sự chặt chẽ, việc thanh tra, kiểm tra chuyên đề còn chưa được triển khai thường xuyên.

Theo lãnh đạo Đội Quản lý thị trường số 5, mặc dù việc triển khai Luật PCTHTL tại cơ sở đã có chuyển biến tích cực, song việc kiểm soát thuốc lá điện tử và hoạt động mua bán trên không gian mạng vẫn là thách thức lớn, đòi hỏi tăng cường tập huấn nghiệp vụ và đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức tự giác của người dân.

Trao đổi với ông Đỗ Thái Hòa, Phó Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa, ông khẳng định: PCTHTL là nhiệm vụ liên ngành, cần sự vào cuộc đồng bộ, thường xuyên và lâu dài của cả hệ thống chính trị. Thời gian tới, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, tập trung nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường phối hợp liên ngành; đổi mới nội dung, hình thức truyền thông; nâng cao hiệu quả thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm, nhất là đối với thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và hoạt động kinh doanh trái phép trên không gian mạng.

Việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về PCTHTL không chỉ góp phần thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, mà còn là giải pháp quan trọng để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, giảm gánh nặng bệnh tật và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Tô Hà