Thanh Hóa là địa phương dẫn đầu Quân khu 4 trong công tác tuyển quân năm 2025

Chiều 19/9, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 166 xã, phường trong toàn tỉnh.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2025.

Dự hội nghị tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Đại tá Vũ Văn Tùng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành; các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh; Ban chỉ huy phòng thủ các khu vực và các xã, phường.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2025, tỉnh Thanh Hóa được giao 4.139 thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân. Để làm tốt công tác chuẩn bị cho thực hiện nhiệm vụ tuyển quân, Hội đồng NVQS, cơ quan quân sự các cấp đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai đăng ký cho nam thanh niên độ tuổi 17 và phúc tra độ tuổi 18-27 theo quy định.

Lễ giao nhận quân tại Thanh Hóa được tổ chức trang trọng, đúng quy định, thể hiện tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Ngày hội tòng quân diễn ra sôi nổi, an toàn. Tỉnh đã hoàn thành 100% chỉ tiêu, không có trường hợp bù đổi và được Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 biểu dương là địa phương dẫn đầu toàn Quân khu.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 166 xã, phường trong toàn tỉnh.

Năm 2026, công tác tuyển quân của tỉnh tiếp tục được triển khai đồng bộ, toàn diện, sát thực tiễn tại các địa phương. Công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyển quân được chú trọng, góp phần nâng cao chất lượng tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Bảo đảm 100% xã, phường, cơ quan, đơn vị hoàn thành chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng, đúng luật.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng trực tiếp đến công tác thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Hội đồng NVQS các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyển quân và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; tiếp tục quán triệt sâu sắc Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân và các văn bản liên quan sau khi tổ chức lại chính quyền địa phương. Đồng chí nhấn mạnh cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tuyển quân. Hội đồng NVQS cấp xã chỉ đạo lực lượng quân sự, công an phối hợp nắm chắc nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ.

Đồng chí cũng yêu cầu tổ chức hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị nhận quân; tổ chức lễ giao nhận quân trang trọng, đúng quy định, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong “Lễ hội tòng quân”. Đồng thời, cần tổ chức chu đáo lễ đón nhận công dân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương; kịp thời khen thưởng tập thể, cá nhân xuất sắc và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an.

Đại tá Vũ Văn Tùng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2025.

Đại tá Phạm Văn Sâm, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2025.

Tại hội nghị, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2025 đã được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Hoàng Lan