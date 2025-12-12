Thái Lan: Thủ tướng chính thức đề nghị giải tán Hạ viện, mở đường cho tổng tuyển cử mới

Tối 11/12, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã chính thức đệ trình lên Nhà vua Maha Vajiralongkorn kiến nghị phê chuẩn việc giải tán Hạ viện, động thái mở đường cho một cuộc tổng tuyển cử sớm dự kiến sẽ diễn ra trong vòng 45–60 ngày theo quy định Hiến pháp năm 2016. Ngay sau đó, trên trang mạng xã hội cá nhân, ông Anutin xác nhận đã ký quyết định giải tán Hạ viện, khẳng định “trả lại quyền lực cho người dân” trong bối cảnh bất ổn chính trị gia tăng.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul xác nhận đã ký quyết định giải tán Hạ viện. Ảnh: Post today

Quyết định trên được đưa ra chỉ ít phút sau khi đảng Nhân dân (People’s Party – PP) chính thức đệ trình kiến nghị bất tín nhiệm đối với toàn bộ Nội các theo Điều 151 của Hiến pháp, sau khi một nhóm nghị sĩ thuộc đảng Tự hào Thái Lan (Bhumjaithai) – đảng của Thủ tướng bất ngờ bỏ phiếu chống trong phiên biểu quyết cải cách Hiến pháp. Đây là diễn biến khiến mâu thuẫn nội bộ liên minh cầm quyền bùng phát mạnh mẽ.

Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến khủng hoảng xuất phát từ bất đồng sâu sắc giữa PP và Bhumjaithai về vai trò của Thượng viện trong tiến trình sửa đổi Hiến pháp. Trong khi PP kiên quyết yêu cầu loại bỏ hoàn toàn quyền can thiệp của Thượng viện, thì các nghị sĩ Bhumjaithai lại bỏ phiếu giữ nguyên quy định yêu cầu dự thảo sửa đổi Hiến pháp phải nhận được sự ủng hộ của ít nhất một phần ba số thượng nghị sĩ. Bất đồng này khiến lãnh đạo PP, ông Nattapong Ruangpanyawut, tuyên bố thúc đẩy thủ tục bất tín nhiệm và yêu cầu Thủ tướng giải tán Hạ viện ngay lập tức.

Lãnh đạo PP ông Nattapong Ruangpanyawut. Ảnh: Post today

Việc giải tán Hạ viện đánh dấu bước ngoặt mới trong chính trường Thái Lan, vốn đã bất ổn nhiều tháng qua. Ông Anutin mới nhậm chức vào tháng 9/2025 sau khi người tiền nhiệm bị Tòa án Hiến pháp phế truất, và liên minh cầm quyền của ông từ đó được đánh giá là mong manh, thường xuyên đối mặt với chia rẽ trong các vấn đề cải cách.

Trước những lo ngại rằng biến động chính trị có thể ảnh hưởng đến công tác bảo đảm an ninh, Thủ tướng Anutin khẳng định quyết định giải tán Hạ viện sẽ không tác động tới các hoạt động bảo vệ chủ quyền, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng biên giới với Campuchia đang leo thang. Lực lượng quân đội và an ninh Thái Lan vẫn duy trì nhiệm vụ tại các điểm nóng trên tuyến biên giới, bất chấp tình hình chính trường thay đổi nhanh chóng.

Việc Thái Lan chuẩn bị bước vào một cuộc bầu cử sớm đang được xem là thời điểm quan trọng, hứa hẹn định hình lại cán cân quyền lực trong bối cảnh nền kinh tế chịu áp lực lớn từ nợ hộ gia đình cao, tiêu dùng yếu và các tác động từ thuế quan của Mỹ.

Vân Bình

Nguồn: Reuters