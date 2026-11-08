Tây Ban Nha đe dọa rút quyền đăng cai World Cup 2030; CLB Công an Hà Nội lên nhì bảng V.League

CLB Công an Hà Nội lên nhì bảng, HAGL gây bất ngờ trước Hà Nội FC tại vòng 7 V.League; Thể thao Thanh Hóa hiện có 6 huy chương tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X; Manchester City thua trận thứ ba liên tiếp, Arsenal củng cố ngôi đầu Premier League... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (8/11).

CLB Công an Hà Nội lên nhì bảng, HAGL gây bất ngờ trước Hà Nội FC tại vòng 7 V.League

Tối 7/11, vòng 7 LPBank V-League 2026/27 chứng kiến màn rượt đuổi kịch tính trên sân Hàng Đẫy khi CLB Công an Hà Nội (CAHN) hạ gục CLB Công an TPHCM 2-1.

Williams Minh Hoàng ghi bàn cho CLB Công an TPHCM. Ảnh: Đỗ Minh Quân

Cú đúp của Alan Alexandre giúp CAHN giành chiến thắng và sở hữu 14 điểm để áp sát ngôi đầu của Nam Định.

Tại Lạch Tray, Hải Phòng và SLNA chia điểm với kết quả hòa 2-2.

HAGL có chiến thắng thứ hai tại V.League mùa này. Ảnh: HAGL FC

Trong khi đó, HAGL gây bất ngờ lớn khi đả bại Hà Nội FC 2-1 trên sân Pleiku nhờ các bàn thắng của Hà Châu Phi và Luann Augusto, qua đó vươn lên vị trí thứ 12.

Ở trận đấu còn lại, CLB Ninh Bình cũng giành chiến thắng 2-1 trước Bắc Ninh để củng cố vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 13 điểm.

Đại hội TTTQ ngày 8/11: Ngày thi đấu cuối của Karate

Ngày 8/11, Karate bước vào ngày thi đấu cuối cùng tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X với hai nội dung Kumite đồng đội nữ nhóm 1 và nhóm 2.

Tính đến hết ngày 7/11, Karate Thanh Hóa giành được 1 HCB và 2 HCĐ.

Trước đó, trong ngày 7/11, các võ sĩ Thanh Hóa không giành thêm huy chương ở nội dung Kumite trên 68kg nữ và Kumite đồng đội nam.

Cũng trong hôm nay, môn Kickboxing tiếp tục bước vào ngày thi đấu thứ hai với các trận vòng loại.

Theo bảng tổng sắp cập nhật lúc 7 giờ ngày 8/11, thể thao Thanh Hóa đang có 6 huy chương, gồm 1 HCV, 2 HCB và 3 HCĐ, tạm xếp thứ 10 toàn đoàn. Trong đó, Muay đóng góp 1 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ; Karate mang về 1 HCB và 2 HCĐ.

Bảng tổng sắp huy chương Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X tính đến 7 giờ 00 ngày 8/11.

Với mục tiêu giành 44-47 HCV, thể thao Thanh Hóa sẽ tiếp tục chờ đợi những kết quả tích cực từ các môn thi đấu trong những ngày tới.

Manchester City thua trận thứ ba liên tiếp, Arsenal củng cố ngôi đầu Premier League

Nottingham Forest tạo bất ngờ lớn khi đánh bại Manchester City với tỷ số 3-1 trong trận đấu ngày 7/11. Jair Cunha mở tỷ số ở phút thứ 6, trước khi Liam Delap nhân đôi cách biệt ở phút 18. Rayan Cherki rút ngắn tỷ số cho Man City ở phút 52, nhưng Delap hoàn tất cú đúp ở phút 73, ấn định chiến thắng cho đội chủ nhà.

Man City thi đấu thiếu ổn định trên sân City Ground. Ảnh: Getty

Đây là thất bại thứ ba liên tiếp của Man City tại Premier League, sau khi đội bóng này từng khởi đầu mùa giải bằng chuỗi bảy chiến thắng.

Theo thống kê của Opta, Man City kiểm soát bóng tới 78% nhưng chỉ có bốn cú sút trúng đích, trong khi Forest có năm lần đưa bóng đi trúng khung thành.

Đội trưởng Odegaard ăn mừng sau khi ghi bàn mở tỷ số. Ảnh: Getty

Trước đó, Arsenal thắng Hull City 1-0 nhờ bàn thắng của Martin Ødegaard ở phút 72, nâng tổng điểm lên 27 sau 10 trận và tạo khoảng cách sáu điểm với Man City. Ở một kết quả đáng chú ý khác, Leeds United đánh bại Tottenham 1-0, chấm dứt chuỗi trận không thắng của đội bóng này.

Tây Ban Nha đe dọa rút khỏi quyền đăng cai World Cup 2030 nếu không được tổ chức trận chung kết

Lãnh đạo đảng Nhân dân (PP) bảo thủ Alberto Nunez Feijoo tuyên bố Tây Ban Nha nên từ bỏ quyền đăng cai World Cup 2030 nếu trận chung kết không diễn ra tại quốc gia này.

Ông Feijoo khẳng định Tây Ban Nha cùng Bồ Đào Nha là hai chủ nhà gốc (Morocco được mời tham gia sau), đồng thời sở hữu vị thế đương kim vô địch thế giới ở cả bóng đá nam lẫn nữ nên hoàn toàn xứng đáng tổ chức trận đấu quyết định.

Tây Ban Nha có thể rút lui, không đăng cai World Cup 2030. Ảnh: Getty

Hiện cuộc đua đăng cai trận chung kết World Cup 2030 diễn ra quyết liệt giữa sân Hassan II (115.000 chỗ ngồi đang xây dựng tại Morocco) với hai SVĐ Bernabeu và Camp Nou của Tây Ban Nha.

Trước đó, Thủ tướng Pedro Sanchez và HLV De La Fuente cũng đồng quan điểm ủng hộ việc đưa trận chung kết về Tây Ban Nha.

HS