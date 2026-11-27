Nguyễn Đình Bắc dẫn đầu cuộc đua Quả Bóng Vàng Việt Nam 2026; Bác tin đồn Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam

U17 Việt Nam khép lại U17 World Cup 2026 với những cột mốc lịch sử dù sớm dừng bước; CLB Công an Hà Nội và người đại diện bác bỏ tin đồn Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam; Bournemouth nối dài mạch thắng lên 10 trận, lập kỷ lục lịch sử cho bóng đá Anh tại cúp châu Âu... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (27/11).

U17 Việt Nam khép lại U17 World Cup 2026 với những cột mốc lịch sử dù sớm dừng bước

Thất bại 0-2 trước U17 Mali ở lượt trận cuối bảng G khiến U17 Việt Nam chính thức khép lại hành trình tại VCK U17 World Cup 2026 với 1 điểm và không thể lọt vào nhóm 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Dù sớm dừng bước, thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn thiết lập những cột mốc lịch sử chưa từng có đối với bóng đá 11 người Việt Nam tại đấu trường thế giới.

U17 Việt Nam có thứ hạng cao nhất trong số các đội tuyển của Việt Nam tham dự World Cup trên sân 11 người. Ảnh: Getty

Cụ thể, U17 Việt Nam trở thành đội tuyển có thứ hạng vòng bảng cao nhất (xếp thứ 3) và ghi nhiều bàn thắng nhất (5 bàn), vượt xa thành tích không ghi bàn và xếp cuối bảng của U20 Việt Nam năm 2017 hay tuyển nữ Việt Nam năm 2023.

Đặc biệt, hai siêu phẩm phạt góc của Lê Sỹ Bách và Chu Ngọc Nguyễn Lực vào lưới U17 Bỉ còn nhận được sự tán dương đặc biệt từ FIFA cùng giới chuyên môn quốc tế, góp phần khẳng định hình ảnh đầy tự tin của bóng đá trẻ Việt Nam.

CLB Công an Hà Nội và người đại diện bác bỏ tin đồn Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam

Trước làn sóng tin đồn lan truyền sáng 26/11 về việc tiền vệ Nguyễn Quang Hải chuẩn bị chia tay đội tuyển quốc gia, trang thông tin chính thức của CLB Công an Hà Nội đã lập tức lên tiếng phủ nhận.

Quang Hải vắng mặt trong hai đợt tập trung gần nhất của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Đội bóng khẳng định đội trưởng của họ vẫn đang tập trung cống hiến ở cấp câu lạc bộ và luôn sẵn sàng phục vụ đội tuyển Việt Nam khi được triệu tập. Đồng thời, người đại diện Michele Donato Fersini cũng xác nhận đích thân Quang Hải đã bác bỏ hoàn toàn những thông tin sai sự thật này trong buổi thảo luận về các dự án năm 2027.

Hiện tại, Quang Hải đang giữ kỷ lục là cầu thủ khoác áo đội tuyển Việt Nam nhiều nhất lịch sử với 88 lần ra sân và sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ. Dù vắng mặt ở hai đợt FIFA Days gần nhất do chấn thương, ngôi sao 29 tuổi vẫn được kỳ vọng sẽ sớm tái xuất để cùng “Những chiến binh Sao Vàng” chinh phục Asian Cup 2027 và vòng loại World Cup 2030.

Bournemouth nối dài mạch thắng lên 10 trận, lập kỷ lục lịch sử cho bóng đá Anh tại cúp châu Âu

Rạng sáng 27/11 tại Europa League, Bournemouth của HLV Marco Rose đã tạo nên màn ngược dòng đầy quả cảm khi đánh bại Celta Vigo 2-1 ngay trên đất Tây Ban Nha dù phải chơi thiếu người từ phút 22.

Bournemouth ngược dòng đánh bại Celta Vigo dù phải chơi thiếu người từ phút 22.

Sau khi Iago Aspas mở tỷ số cho đội chủ nhà và Bafode Diakite nhận thẻ đỏ, đại diện Ngoại hạng Anh vẫn vùng lên mạnh mẽ trong hiệp hai để thắng ngược nhờ các pha lập công của Alvaro Rodríguez và Rayan.

Kết quả này giúp Bournemouth nối dài chuỗi toàn thắng trên mọi đấu trường lên con số 10, đồng thời trở thành CLB Anh đầu tiên thắng cả 5 trận mở màn tại một chiến dịch cúp châu Âu. Ngay trong lần đầu tiên bước ra sân chơi châu lục,đội bóng này đang chễm chệ trên ngôi đầu bảng Europa League với 15 điểm tuyệt đối và rộng cửa giành vé trực tiếp vào vòng 16 đội.

HS