Tập trung nhân lực, thiết bị thi công các dự án đầu tư công trọng điểm

Sáng 31/10, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đoàn công tác kiểm tra tình hình thực hiện và tiến độ triển khai một số dự án đầu tư công trọng điểm tại Khu kinh tế Nghi Sơn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm kiểm tra tiến độ dự án Đường nối cao tốc Bắc - Nam, Quốc lộ 1A đi cảng Nghi Sơn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đã kiểm tra tiến độ thi công các dự án: Đường nối cao tốc Bắc - Nam, Quốc lộ 1A đi cảng Nghi Sơn; Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà; Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia; Tuyến đường bộ ven biển đoạn Tiên Trang - Khu kinh tế Nghi Sơn.

Nhà thầu thi công Dự án đường nối cao tốc Bắc - Nam, Quốc lộ 1A đi cảng Nghi Sơn.

Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, đối với Dự án Đường nối cao tốc Bắc - Nam, Quốc lộ 1A đi cảng Nghi Sơn, công tác bàn giao mặt bằng đã đạt 100%. Tuy nhiên, một số hạng mục vẫn còn vướng mắc trong việc di dời hạ tầng điện và đường ống cấp nước thô, ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Nhà thầu thi công Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà.

Đối với Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, hiện còn 8,05 ha tại khu B, phường Đào Duy Từ chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công. Giá trị xây lắp hoàn thành đạt 218,5/663 tỷ đồng, bằng 32,9% giá trị hợp đồng; giải ngân vốn năm 2026 đạt 214,04 tỷ đồng, bằng 88,1% kế hoạch.

Nhà thầu thi công Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia.

Đối với Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia, giá trị xây lắp hoàn thành đạt 406,4/755,4 tỷ đồng, bằng 53,8% giá trị hợp đồng. Công tác giải phóng mặt bằng các tuyến đường cơ bản hoàn thành, tuy nhiên tiến độ thi công của một số nhà thầu chưa đạt theo cam kết.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm kiểm tra tiến độ dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà.

Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo của các đơn vị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung rà soát toàn diện tiến độ từng dự án, xác định rõ những khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật và tổ chức thi công.

Các địa phương cần nâng cao trách nhiệm, tập trung giải quyết dứt điểm những tồn tại, bảo đảm tiến độ theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Các chủ đầu tư cần làm việc với nhà thầu để xây dựng kế hoạch thi công cụ thể, huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị và các nguồn lực cần thiết, tổ chức thi công đồng bộ, liên tục; tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để bù đắp khối lượng chậm tiến độ. Đối với những nhà thầu không đáp ứng yêu cầu, chủ đầu tư phải có giải pháp xử lý theo quy định.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm kiểm tra tiến độ Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu gắn trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và nhà thầu với kết quả thực hiện các dự án. Những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền phải được kịp thời báo cáo, đề xuất phương án giải quyết, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của các dự án.

Việc đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng giao thông và hạ tầng kỹ thuật có ý nghĩa quan trọng trong hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện ổn định đời sống Nhân dân, đồng thời mở rộng không gian phát triển, nâng cao sức hấp dẫn đầu tư của Khu kinh tế Nghi Sơn, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Minh Hiếu