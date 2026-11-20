Quốc hội biểu quyết, thông qua nhiều luật, nghị quyết

Ngày 20/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của các Phó Chủ tịch Quốc hội, Quốc hội xem xét, thông qua các dự án luật và thảo luận về một số dự thảo Luật, nghị quyết của Quốc hội.

Quốc hội làm việc tại hội trường. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội.

Trong phiên làm việc buổi sáng, Quốc hội đã biểu quyết thông qua 5 luật, gồm: Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi); Luật Luật sư (sửa đổi); Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi) và Luật Văn bản quy phạm pháp luật.

Đáng chú ý, theo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, từ đầu năm 2027, ngưỡng doanh thu để xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa được nâng lên 400 tỷ đồng, tăng 100 tỷ so với hiện nay. Nhà nước cũng ưu tiên cho nhóm này tham gia các gói thầu sử dụng ngân sách, tối đa 20 tỷ đồng.

Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi) bổ sung các trường hợp không được nhận con nuôi, trong đó có người đã bị xử lý vi phạm hành chính về bạo lực gia đình hoặc hành vi xâm hại trẻ em; hoàn thiện quy định lựa chọn gia đình nhận nuôi trên nguyên tắc bảo đảm lợi ích tốt nhất của trẻ; đồng thời quy định lưu trữ vĩnh viễn hồ sơ nuôi con nuôi, tạo điều kiện để trẻ tìm hiểu nguồn gốc của mình.

Luật Văn bản quy phạm pháp luật bổ sung cơ chế cho phép ban hành nghị quyết điều chỉnh một số quy định của luật, nghị quyết của Quốc hội để xử lý tình huống cấp bách, với những điều kiện chặt chẽ.

Luật Luật sư (sửa đổi) bổ sung một số tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề và kỳ thi quốc gia về luật sư; rút gọn quy trình trở thành luật sư từ bốn bước xuống còn hai, nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí cho người muốn hành nghề.

Với đa số phiểu tán thành, Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung Chương trình Kỳ họp thứ hai nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn và tiến độ hoàn thiện các dự án luật.

Buổi chiều, Quốc hội biểu quyết thông qua các luật, nghị quyết, gồm: Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Nghị quyết thi hành Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư; Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi); Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống ma tuý và tội phạm, giai đoạn 2026-2035; Luật bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Luật định danh và xác thực điện tử; Luật an ninh dữ liệu.

Cũng trong ngày 20/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi) và dự án Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh.

Góp ý về phạm vi điều chỉnh đối với thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh phi tập trung (OTC) và hoạt động của ngân hàng thương mại, đại biểu Bùi Văn Dũng, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tán thành việc đưa cả thị trường giao dịch tập trung qua Sở Giao dịch hàng hóa và thị trường OTC vào phạm vi điều chỉnh của Luật.

Theo đại biểu, việc đa dạng hóa phương thức giao dịch sẽ giúp doanh nghiệp lựa chọn công cụ phòng ngừa rủi ro giá phù hợp với nhu cầu thực tế.

Đại biểu Bùi Văn Dũng, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá.

Đại biểu đề nghị làm rõ mối quan hệ giữa hoạt động giao dịch hàng hóa phái sinh của ngân hàng thương mại với khuôn khổ pháp lý chung của thị trường; đồng thời phân định rõ trách nhiệm của ngân hàng trong trường hợp trực tiếp tham gia giao dịch hoặc chỉ thực hiện lệnh của nhà đầu tư.

Đại biểu cũng đề nghị tiếp tục hoàn thiện dự thảo theo hướng xây dựng khuôn khổ pháp lý thống nhất, minh bạch, phân định rõ trách nhiệm quản lý, tránh chồng chéo thủ tục, qua đó bảo đảm an toàn cho thị trường và tạo điều kiện để doanh nghiệp lựa chọn phương thức phòng ngừa rủi ro phù hợp với hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo chương trình, Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XVI sẽ bế mạc vào chiều 21/11.

Cẩm Tú