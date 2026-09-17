Tập huấn truyền thông xây dựng nông thôn mới gắn với chuyển đổi số

Sáng 17/9, tại xã Hà Long, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng truyền thông thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi gắn với đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán nhấn mạnh vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên trong tuyên truyền, vận động, tập hợp Nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt trong điều kiện năm 2026 xã Hà Long phấn đấu hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, do đó công tác tuyên truyền cần được triển khai thiết thực, hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và huy động sức mạnh của Nhân dân.

Đồng chí đề nghị đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở chú trọng nâng cao kỹ năng lựa chọn thông tin, xây dựng thông điệp, giới thiệu các mô hình hay, cách làm hiệu quả, điển hình tiên tiến; đồng thời từng bước ứng dụng nền tảng số và mạng xã hội trong tuyên truyền, vận động. Nội dung tuyên truyền cần bảo đảm chính xác, tích cực, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh hướng dẫn chuyên đề “Vai trò của MTTQ các cấp trong tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia gắn với ứng dụng chuyển đổi số”.

Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chuyên đề về chuyển đổi số.

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh và Sở Khoa học và Công nghệ đã hướng dẫn hai chuyên đề: Vai trò của MTTQ các cấp trong tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia gắn với ứng dụng chuyển đổi số tại các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2026 và Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới hướng tới nông thôn mới hiện đại.

Các đại biểu dự hội nghị tập huấn.

Qua tập huấn, góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng truyền thông và khả năng ứng dụng công nghệ số cho đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở, đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán trao quyết định ra mắt mô hình khu dân cư thông minh thôn Gia Miêu.

Cũng trong buổi sáng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán và các đại biểu đã dự lễ ra mắt và tập huấn mô hình khu dân cư thông minh tại thôn Gia Miêu và mô hình nuôi ốc nhồi tại thôn Chánh Lộc, xã Hà Long.

Phan Nga