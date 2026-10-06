Giao ban các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2026

Chiều 6/10, tại xã Yên Định, đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị giao ban với 9 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2026. Đây là dịp để các địa phương rà soát tiến độ, làm rõ những khó khăn, vướng mắc và đề ra giải pháp hoàn thành các tiêu chí theo kế hoạch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường cùng thành viên đoàn công tác kiểm tra thực tế xây dựng nông thôn mới tại xã Yên Định.

9 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2026 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa gồm: Hoằng Hóa, Hồ Vương, Thiệu Hóa, Yên Định, Nông Cống, Lưu Vệ, Thọ Xuân, Hợp Tiến và Hà Long.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến ngày 2/10, bình quân 9 xã mới đạt 4,89/10 tiêu chí. Trong đó, Hà Long đạt cao nhất với 7 tiêu chí; Thiệu Hóa, Hoằng Hóa, Yên Định và Lưu Vệ đạt 6 tiêu chí; Hồ Vương đạt 5 tiêu chí; Hợp Tiến đạt 4 tiêu chí; Nông Cống đạt 3 tiêu chí và Thọ Xuân mới đạt 1 tiêu chí.

Toàn cảnh hội nghị

Đến nay, 5 xã gồm Yên Định, Nông Cống, Hà Long, Hồ Vương và Hoằng Hóa đã gửi hồ sơ đề nghị các sở, ngành cấp tỉnh thẩm tra một số chỉ tiêu, tiêu chí đã hoàn thành. Trong đó, Yên Định đã trình thẩm tra 40/40 chỉ tiêu đạt. Các xã còn lại đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, phấn đấu 9/9 xã hoàn thành việc lập hồ sơ và trình thẩm tra toàn bộ các chỉ tiêu, tiêu chí trước ngày 30/10.

Qua rà soát, bên cạnh kết quả đạt được, các địa phương còn gặp nhiều khó khăn, nhất là hoàn thành hệ thống giao thông theo quy hoạch; hạ tầng viễn thông, internet; cơ sở vật chất văn hóa sau sáp nhập thôn; trường học đạt chuẩn quốc gia; kiện toàn trạm y tế xã; thương mại điện tử và một số tiêu chí về quốc phòng, quân sự. Công tác xây dựng hồ sơ, tài liệu minh chứng ở một số xã cũng chưa đồng đều...

Tại hội nghị, đại diện các địa phương đã báo cáo, đề xuất các sở, ngành cấp tỉnh quan tâm hướng dẫn, tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí xã nông thôn mới năm 2026.

Đại biểu thảo luận tại Hội nghị.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường đánh giá cao sự nỗ lực của các đơn vị, địa phương trong nỗ lực xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn mới, với mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Thời gian còn lại của năm 2026 không còn nhiều, trong khi các chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt còn nhiều. Do vậy, để hoàn thành mục tiêu năm 2026 có 9 xã trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, Đảng ủy, UBND 9 xã tiếp tục rà soát từng chỉ tiêu, tiêu chí.

Với những nội dung đã đạt tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng; với những tiêu chí chưa đạt, còn vướng mắc, địa phương cần giao kế hoạch cụ thể, chi tiết, đảm bảo: rõ người, rõ việc, rõ kết quả, để sớm hoàn thiện các chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt trong thời gian ngắn nhất.

Cùng với đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường và các sở, ngành phụ trách tiêu chí tiếp tục hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các địa phương hoàn thiện hồ sơ, hoàn thành các chỉ tiêu xã nông thôn mới theo kế hoạch; đảm bảo hồ sơ trình Hội đồng thẩm định tỉnh chậm nhất trong tháng 12/2026.

Thanh Tâm