Tập huấn kỹ năng viết tin, bài cho 140 thành viên Tổ truyền thông cộng đồng

Sáng 21/9, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng viết tin, bài, xây dựng thông điệp truyền thông cho 140 thành viên Tổ truyền thông cộng đồng năm 2025. Đây là nội dung quan trọng của Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết một số vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”.

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bùi Thị Mai Hoan phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn.

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bùi Thị Mai Hoan mong muốn sau khi tham gia tập huấn, các thành viên Tổ truyền thông cộng đồng sẽ vận dụng những kiến thức, kỹ năng được tiếp thu để ứng dụng vào thực tiễn công việc; tích cực viết tin bài cộng tác với các kênh tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng và xây dựng thông điệp truyền thông.

Phó Tổng Biên tập Báo và Đài PT-TH Thanh Hóa Ngô Quang Tự truyền đạt nội dung tại hội nghị tập huấn.

Tham gia tập huấn, các đại biểu đã được đồng chí Ngô Quang Tự, Phó Tổng Biên tập Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa trực tiếp truyền đạt các chuyên đề về truyền thông và kỹ năng xây dựng thông điệp truyền thông; kỹ năng viết tin, bài trên các loại hình truyền thông.

Thành viên các Tổ truyền thông cộng đồng tham gia tập huấn.

Các chuyên đề đã tập trung phân tích, làm rõ các khái niệm cơ bản về truyền thông và truyền thông đại chúng; hướng dẫn cách viết, biên tập tin bài cho các loại hình truyền thông đại chúng, xây dựng thông điệp truyền thông, như: cách lựa chọn đề tài, đặt tiêu đề, xây dựng cấu trúc bài viết, cách lồng ghép thông điệp, câu chuyện, tình huống thực tế, hình ảnh để bài viết thêm sinh động và thu hút sự quan tâm của độc giả...

Toàn cảnh lớp tập huấn kỹ năng viết tin, bài truyền thông.

Tại hội nghị, các học viên cũng đã trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung còn băn khoăn và được giảng viên giải đáp để nâng cao hiệu quả viết tin, bài, xây dựng ý tưởng truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao.

Lớp tập huấn góp phần bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng sáng tạo nội dung truyền thông cho các thành viên Tổ truyền thông cộng đồng. Qua đó, giúp tổ truyền thông tuyên truyền và xây dựng thông điệp truyền thông hiệu quả, thuyết phục, phù hợp với từng đối tượng và địa phương cụ thể.

Lê Hà