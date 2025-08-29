Tăng cường thực hiện nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng

Ngày 28/8, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa có công văn gửi các sở, ngành liên quan, Chi cục Kiểm lâm vùng 2 và UBND các xã, phường có rừng về việc tăng cường thực hiện nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa.

Tại công văn này, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các sở, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các xã, phường có rừng tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh liên quan đến công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng (BVR, PCCCR)

Trong đó, trọng tâm là thực hiện đầy đủ các quy định về PCCCR theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp, các văn bản quy định về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền theo chính quyền địa phương 2 cấp và văn bản pháp luật có liên quan. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân, chủ rừng trong công tác BVR, PCCCR, đặc biệt tại những địa bàn trọng điểm có nguy cơ phá rừng, cháy rừng cao. Kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng của người dân, nhất là việc đốt nương làm rẫy; kiểm soát các hoạt động xử lý thực bì bằng cách sử dụng lửa và những hành vi dùng lửa khác có nguy cơ gây cháy rừng.

UBND cấp xã tổ chức rà soát, kiện toàn và xây dựng phương án PCCCR đối với diện tích rừng được giao quản lý. Tăng cường công tác kiểm tra an toàn PCCCR ; tổ chức ứng trực 24/24 giờ khi mức cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ cấp III trở lên. Tăng cường công tác tuần tra, canh giác, kịp thời phát hiện sớm cháy rừng, kiểm soát chặt chẽ người ra vào rừng.

Khi xảy ra cháy rừng trên địa bàn, Chủ tịch UBND cấp xã khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị để chữa cháy rừng, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra; khắc phục kịp thời thiệt hại, phục hồi lại diện tích rừng. Đồng thời, chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra, xác định nguyên nhân, đối tượng gây cháy rừng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Các sở, ngành liên quan tổ chức rà soát lực lượng, phương tiện, thiết bị... gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 20/9/2025 để tổng hợp xây dựng, hoàn thiện phương án BVR, PCCCR của tỉnh giai đoạn 2026-2030.

Chi cục Kiểm lâm, các đơn vị chủ rừng Nhà nước tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc, quyết liệt các nội dung theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị Chi cục Kiểm lâm vùng 2 quan tâm, sẵn sàng tham gia hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa khi có cháy rừng xảy ra.

NM